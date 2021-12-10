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Сбежавший из полиции боец ММА меняет внешность. Его рассекретило видео

Стали известны подробности о розыске 28-летнего бойца ММА Бунеда Тухтаева, отличившегося дракой с подполковником из Центра «Э» и побегом из отдела в Красногвардейском районе Петербурга.

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По информации «Фонтанки», к 10 декабря бороду можно вычёркивать из примет подозреваемого. Выбравшись из отдела полиции, он успел навестить друзей в том же Красногвардейском районе, обзавестись новыми кроссовками и побриться.

Видео, сделанное одним из знакомых Тухтаева, оказалось в распоряжении редакции. Судя по записи, боец уходил в комфортной одежде спортивного стиля. В толпе такого легко потерять.

«Фонтанка.ру»

Полицейские уже побывали в квартире, где некоторое время пробыл подозреваемый, новый облик для них — не секрет.

28-летнего бойца из Узбекистана Тухтаева задержали днём 8 декабря на Якорной улице. У оперативников Центра «Э» были вопросы о торговле миграционными документами и о продаже QR-кодов, однако Тухтаев решил продемонстрировать навыки боя. Победили полицейские. В спринте спортсмен оказался успешнее, и в СК его так и не отправили.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

DimDimych
В кишлаках просто не в курсе, что системе распознавания лиц наличие или отсутствие бороды не помеха.
Commentator
Тот, чью национальность указывать нельзя.
PapaKarlo
Поймают... Без сомнений... Этих " бойцов" нужно бы судить и отправлять исправляться на Колыму. Копать землю за пайку хлеба
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