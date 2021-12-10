Сбежавший из полиции боец ММА меняет внешность. Его рассекретило видео

По информации «Фонтанки», к 10 декабря бороду можно вычёркивать из примет подозреваемого. Выбравшись из отдела полиции, он успел навестить друзей в том же Красногвардейском районе, обзавестись новыми кроссовками и побриться.



Видео, сделанное одним из знакомых Тухтаева, оказалось в распоряжении редакции. Судя по записи, боец уходил в комфортной одежде спортивного стиля. В толпе такого легко потерять.