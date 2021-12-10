В Петербурге ищут бойца ММА, который сбежал из отдела полиции

Днем 8 декабря на улице Якорной в Красногвардейском районе Петербурга два оперативника центра «Э» задержали бойца ММА. У правоохранителей к нему было несколько вопросов: первый касался торговли миграционными документами, второй — продажи QR-кодов.
Как сообщило 47news 9 декабря, майор сел за руль машины, а подполковник с агрессором — на заднее сиденье. Спортсмен ударил полицейского, а затем выскочил из салона. Полицейские сумели догнать агрессора, и борьба закончилась в их пользу.
Бузотера отвезли в 52-й отдел полиции, где собрали доказательства на возбуждение уголовного дела. Однако тот не стал дожидаться доставки в СК и около 11 часов утра 9 декабря смог сбежать. Теперь его ищут.
По сведениям издания, имя бойца — Бунед Тухтаев, ему 28 лет. На профильных ресурсах ММА указано, что спортсмен ростом 187 см, его вес — 92 кг. В начале этого года он проиграл земляку из Узбекистана техническим нокаутом.
Всех, кто что-либо знает о его местоположении, просят звонить по номеру: 8 911 718 77 77.