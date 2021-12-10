FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -7
73.60р83.34р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

В Петербурге ищут бойца ММА, который сбежал из отдела полиции

7
Печать

Днем 8 декабря на улице Якорной в Красногвардейском районе Петербурга два оперативника центра «Э» задержали бойца ММА. У правоохранителей к нему было несколько вопросов: первый касался торговли миграционными документами, второй — продажи QR-кодов.

Как сообщило 47news 9 декабря, майор сел за руль машины, а подполковник с агрессором — на заднее сиденье. Спортсмен ударил полицейского, а затем выскочил из салона. Полицейские сумели догнать агрессора, и борьба закончилась в их пользу.

ПоделитьсяПоделиться

Бузотера отвезли в 52-й отдел полиции, где собрали доказательства на возбуждение уголовного дела. Однако тот не стал дожидаться доставки в СК и около 11 часов утра 9 декабря смог сбежать. Теперь его ищут.

По сведениям издания, имя бойца — Бунед Тухтаев, ему 28 лет. На профильных ресурсах ММА указано, что спортсмен ростом 187 см, его вес — 92 кг. В начале этого года он проиграл земляку из Узбекистана техническим нокаутом.

Всех, кто что-либо знает о его местоположении, просят звонить по номеру: 8 911 718 77 77.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

altnec
Два оперативника - майор и подполковник - уже вызывает некие сомнения.
AlBerkut
Бедные пилицайчики, тут случайно не хомячка диванного да интернет-бойца взяли...
Интересно, чем теперь в отделе заняты, раны зализывают, или 'благодарность' от диаспоры делят? 🤔
Brevnault
Как теперь его узнаешь? Все бойцы ММА на одно лицо - бородатые брюнеты. Хватайте любого. Какая разница!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1