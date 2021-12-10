В Петербурге ищут бойца ММА, который сбежал из отдела полиции

Днем 8 декабря на улице Якорной в Красногвардейском районе Петербурга два оперативника центра «Э» задержали бойца ММА. У правоохранителей к нему было несколько вопросов: первый касался торговли миграционными документами, второй — продажи QR-кодов.



Как сообщило 47news 9 декабря, майор сел за руль машины, а подполковник с агрессором — на заднее сиденье. Спортсмен ударил полицейского, а затем выскочил из салона. Полицейские сумели догнать агрессора, и борьба закончилась в их пользу.