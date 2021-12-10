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«Журналистика в России сейчас переживает темные времена». Муратов в нобелевской речи процитировал Сахарова и призвал создать трибунал против пыток

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Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрий Муратов выступил с речью на церемонии вручения награды.

«Журналистика в России сейчас переживает темные времена. За несколько последних месяцев уже более ста журналистов, медиа, правозащитников и НКО получили статус «иностранных агентов». В России это — «враги народа». <...> Теперь вместо «философского парохода» улетает «журналистский самолет»», — «приводит 10 декабря текст выступления Дмитрия Муратова «Новая Газета».

Главред издания считает, что в России борются две тенденции. С одной, президент России помогает установить памятник к 100-летию Андрея Сахарова, а с другой, генпрокуратура требует ликвидировать созданное академиком общество «Мемориал»* (включен Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента). Муратов процитировал нобелевскую речь Сахарова: «Мир, прогресс, права человека — эти три цели неразрывно связаны».

Он выступил с инициативой создания международного трибунала против пыток, которой должен собирать данные о них во всем мире. «Установить палачей и их хозяев, причастных к подобным преступлениям», — поделился идеей Муратов. Он уверен, что пытки должны быть признаны «тяжелейшим преступлением против гуманности».

Главред «Новой газеты» также напомнил, почему его издание выходит в печатной версии: «Для того, чтобы нас могли читать и в тюрьмах: там нет интернета».

Он подчеркнул, что считает свою награду премией всем настоящим журналистам. В конце речи лауреат призвал почтить минутой молчания репортеров, которые лишились жизни или подвергаются гонениям.

«Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми», — резюмировал Муратов.

*Включен Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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Комментарии (9)

Иван 2пырьев
Гениально!!!
Иван 2пырьев
Мне за него теперь страшно. Дмитрий, респект!!!
Денеб
Речь Дмитирия - удар по правящей ОПГ, оккупировавшей Россию.....
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