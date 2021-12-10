«Журналистика в России сейчас переживает темные времена». Муратов в нобелевской речи процитировал Сахарова и призвал создать трибунал против пыток

Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрий Муратов выступил с речью на церемонии вручения награды.



«Журналистика в России сейчас переживает темные времена. За несколько последних месяцев уже более ста журналистов, медиа, правозащитников и НКО получили статус «иностранных агентов». В России это — «враги народа». <...> Теперь вместо «философского парохода» улетает «журналистский самолет»», — «приводит 10 декабря текст выступления Дмитрия Муратова «Новая Газета».



Главред издания считает, что в России борются две тенденции. С одной, президент России помогает установить памятник к 100-летию Андрея Сахарова, а с другой, генпрокуратура требует ликвидировать созданное академиком общество «Мемориал»* (включен Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента). Муратов процитировал нобелевскую речь Сахарова: «Мир, прогресс, права человека — эти три цели неразрывно связаны».

