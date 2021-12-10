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«Я знаю два слова». Совфед отклонит принятый Госдумой закон о дистанте для учащихся из-за «мышиной возни» Минпросвещения

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Совет Федерации будет вынужден отклонить недавно принятый Госдумой РФ закон о дистанционном обучении в России вследствие ошибки, которую допустил статс-секретарь — замминистра просвещения РФ Андрей Корнеев. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, из-за пропущенных в тексте документа двух слов закон концептуально изменился.

«Вот закон, приняли в первом чтении, во втором. Во втором чтении взяли и вычеркнули два слова, которые концептуально поменяли закон, — цитирует выступление Матвиенко на совещании со статс-секретарями министерств и ведомств 10 декабря Znak.com. — Закон, где речь идёт об электронном, дистанционном обучении. <…> Хочу обратить внимание [статс-секретаря — замминистра просвещения РФ] Андрея Корнеева, я считаю, что это ваша ошибка. Сейчас все говорят, что она техническая, можно по-разному её назвать, но она меняет суть закона <…> В итоге мы вынуждены будем 15-го числа отклонить этот закон и попросить Госдуму внести технические правки».

Напомним, что в апреле на рассмотрение ГД был внесён законопроект об изменениях в ФЗ «Об образовании». В нём шла речь о том, чтобы наделить органы госвласти субъектов РФ правом по организации профессионального обучения школьников различным профессиям. К третьему чтению в проекте закона появились положения о перечне электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию в школах. Они, как сказано в документе, должны включаться в федеральный перечень, иметь государственную аккредитацию, проходить экспертизу. Такие поправки, серьёзно меняющие концепцию закона, стали ответом на требование президента РФ Владимира Путина навести порядок с электронными образовательными ресурсами (которые в отличие от учебников не проходят никакой экспертизы). При этом в процессе подготовки текста законопроекта были допущены некие технические ошибки — а именно пропущены два слова, которые, как говорит Валентина Матвиенко, серьёзно сказываются на сути самого проекта закона.

По словам спикера Совета Федерации, сенаторы «не могут согласиться с тем, что делает Минпросвещения». «Так не делается. Когда под столом начинается мышиная возня, она всё равно вылезает рано или поздно. И это не к лицу министерству, которое таким стилем пользуется», — подчеркнула Матвиенко. Какие именно два слова были вычеркнуты из закона, она при этом так и не уточнила.

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Комментарии (1)

LiChaBaTa
Остается только гадать, что это за два слова. Очень интересно.
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