FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -7
73.60р83.34р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Нанес 23 удара ножом, будучи пьяным. Под Калининградом мужчину обвинили в жестоком убийстве родственника-подростка

4
Печать

В Калининградской области задержали мужчину, которого обвиняют в особо жестоком убийстве своего 16-летнего родственника. Подростку нанесли 23 удара ножом.

Как сообщает 10 декабря пресс-служба Следственного комитета по региону, тело подростка в октябре нашли прохожие на улице в поселке Добровольский. По версии следствия, ночью его 34-летний дальний родственник, будучи пьяным, нанес несовершеннолетнему множество ударов ножом. Жертва скончалась, мужчина скрылся.

Вину мужчина отрицает. На два месяца его заключили под стражу.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

265984735
Почему не указана национальность фигурантов? Ау, любители порассуждать о разных расах, почему вы скромно молчите?
Peterburzhec
В этой стране вообще что-нибудь хорошее происходит? Как откроешь новости, так одни убийства, ограбления, дтп и т.д.
265055770
Так скрылся или под стражу? Или прячется где-то в СИЗО, найти не могут?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний