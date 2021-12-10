Нанес 23 удара ножом, будучи пьяным. Под Калининградом мужчину обвинили в жестоком убийстве родственника-подростка

В Калининградской области задержали мужчину, которого обвиняют в особо жестоком убийстве своего 16-летнего родственника. Подростку нанесли 23 удара ножом.



Как сообщает 10 декабря пресс-служба Следственного комитета по региону, тело подростка в октябре нашли прохожие на улице в поселке Добровольский. По версии следствия, ночью его 34-летний дальний родственник, будучи пьяным, нанес несовершеннолетнему множество ударов ножом. Жертва скончалась, мужчина скрылся.



Вину мужчина отрицает. На два месяца его заключили под стражу.

