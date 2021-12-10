Счастье длилось недолго. Житель Сочи нашел на остановке сумку с миллионом и оставил себе, теперь ему грозит до 10 лет

Серьезными проблемами обернулась для сочинца удачная, как сначала казалось, находка. Мужчина нашел сумку с крупной суммой денег и начал их тратить. Ему вменяют кражу.



Как сообщает 10 декабря пресс-служба УВД по городу Сочи, о пропаже в дежурную часть заявил 42-летний местный житель. По его словам, ночью на автобусной остановке он забыл рюкзак с документами и миллионом рублей. Когда мужчина вернулся, имущества уже не было.



Похитителя нашли по камерам наблюдения. Им оказался 22-летний горожанин. Он рассказал, что документы выбросил, а часть денег уже успел потратить.

