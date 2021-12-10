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Счастье длилось недолго. Житель Сочи нашел на остановке сумку с миллионом и оставил себе, теперь ему грозит до 10 лет

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Серьезными проблемами обернулась для сочинца удачная, как сначала казалось, находка. Мужчина нашел сумку с крупной суммой денег и начал их тратить. Ему вменяют кражу.

Как сообщает 10 декабря пресс-служба УВД по городу Сочи, о пропаже в дежурную часть заявил 42-летний местный житель. По его словам, ночью на автобусной остановке он забыл рюкзак с документами и миллионом рублей. Когда мужчина вернулся, имущества уже не было.

Похитителя нашли по камерам наблюдения. Им оказался 22-летний горожанин. Он рассказал, что документы выбросил, а часть денег уже успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодому человеку грозит до 10 лет колонии. Его отпустили под подписку о невыезде.

«Фонтанка» писала, что в августе житель ЕАО забыл во дворе чемодан с 15 млн рублей. Бесхозную сумку нашли полицейские, вскоре за пропажей вернулся и владелец.

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Комментарии (5)

Suricat
Кража бесхозной сумки))) Это как?)
Владислав М
Карма - как поступаешь, то и получаешь.
angel of death
а если бы просто не трогал бы и позвонил в полицию, и сообщил об обнаруженном подозрительном предмете, и дождался бы приезда сотрудников - сходил бы 1 раз в отдел полиции для дачи показаний, и был бы на свободе сейчас.... может быть, если у хозяина сумки есть совесть, то получил бы какое-то вознаграждение и радовался бы "синице в руке"....
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