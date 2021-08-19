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Россиянин забыл во дворе чемодан с 15 млн рублей. Сумка привлекла полицейских

Житель Биробиджана оставил на улице чемодан с 15 млн рублей

В Биробиджане (Еврейская автономная область) местный житель чуть не лишился крупной суммы денег. Мужчина забыл во дворе чемодан с 15 миллионами рублей. Об этом 19 августа сообщает региональное УМВД России.

Подозрительную бесхозную сумку заметили полицейские. Она стояла на улице несколько часов. Стражи порядка осмотрели ее и обнаружили внутри большую сумму денег, планшет и другие личные вещи. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Пресс-служба УМВД России по ЕАО

Через некоторое время нашелся и владелец чемодана. Мужчина рассказал, что утром торопился в командировку, вышел из подъезда и поставил сумку рядом с машиной, затем отвлекся на телефонный звонок, сел в авто и уехал.

Когда владелец заметил пропажу, позвонил жене. Женщина выглянула в окно и увидела чемодан, а также стоящих рядом полицейских. Сумку с деньгами мужчине вернули.

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Комментарии (3)

Brevnault
Полицейские обнаружили чемодан с 15 млн рублей, в котором оказались деньги в сумме 10 млн рублей. После пересчета все 5 млн рублей были переданы прибывшей следственно-оперативной группе. После проведенных следственных мероприятий оперативники вернули незадачливому хозяину его чемодан с миллионом рублей.
atf
Просто он загрузил в машину десяток таких чемоданов, а один случайно забыл, бывает.
Игoрь
Ощущения, наверное, были непередаваемые))
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