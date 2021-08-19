В Биробиджане (Еврейская автономная область) местный житель чуть не лишился крупной суммы денег. Мужчина забыл во дворе чемодан с 15 миллионами рублей. Об этом 19 августа сообщает региональное УМВД России.
Подозрительную бесхозную сумку заметили полицейские. Она стояла на улице несколько часов. Стражи порядка осмотрели ее и обнаружили внутри большую сумму денег, планшет и другие личные вещи. На место вызвали следственно-оперативную группу.
Пресс-служба УМВД России по ЕАО
Через некоторое время нашелся и владелец чемодана. Мужчина рассказал, что утром торопился в командировку, вышел из подъезда и поставил сумку рядом с машиной, затем отвлекся на телефонный звонок, сел в авто и уехал.
Когда владелец заметил пропажу, позвонил жене. Женщина выглянула в окно и увидела чемодан, а также стоящих рядом полицейских. Сумку с деньгами мужчине вернули.