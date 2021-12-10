Фуру выкинуло в кювет на М-10. С одной стороны — как будто целый прицеп, с другой — месиво

Серьёзное ДТП произошло утром 10 декабря в Тосненском районе Ленинградской области.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 8 часов в организацию поступила информация о ДТП на 665-м километре трассы М-10 «Россия». По предварительной версии, водитель грузового автомобиля совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Видео со съехавшей с дороги фурой, сделанное в километре от Красного Бора, публикует «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
В результате ДТП пострадал один человек.
Напомним, по прогнозам синоптиков, в Петербурге и Ленобласти на дороге возможна гололедица. В выходные ситуация осложнится из-за оттепели.