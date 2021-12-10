Пока ещё морозно, но в выходные погода в Петербурге резко изменится

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 декабря в городе будет без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха, которая ночью опускалась до минус 13–15, а в окрестностях до минус 18 градусов, днём составит минус 8–10. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.



Температура в городе на несколько градусов превышает норму. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день бывает паcмурно, от минус 7 до плюс 1 градуса. Самое холодное 10 декабря выдалось в 1973 году, минус 22 днём, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 9, напоминает «Яндекс».

