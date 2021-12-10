FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-15°C/Завтра: -7
73.60р83.34р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Пока ещё морозно, но в выходные погода в Петербурге резко изменится

В пятницу в Петербурге морозы сохранятся. А уже в субботу ожидается не снег, а морось и ледяной дождь. В воскресенье же температура может перешагнуть в плюс.

2
Печать
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 декабря в городе будет без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха, которая ночью опускалась до минус 13–15, а в окрестностях до минус 18 градусов, днём составит минус 8–10. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Температура в городе на несколько градусов превышает норму. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день бывает паcмурно, от минус 7 до плюс 1 градуса. Самое холодное 10 декабря выдалось в 1973 году, минус 22 днём, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 9, напоминает «Яндекс».

Западные и северо-западные области России оказались в эпицентре похолодания, резюмирует центр «Фобос». Например, в Пскове и Твери фиксировали около 24 градусов мороза, это новый рекорд XXI века. В Петербурге на небе стали появляться гало, в отдельных районах наблюдали морозный туман.

С наступлением выходных «русская зима» в Петербурге закончится. В субботу, 11 декабря, СЗ УГМС ночью обещает до минус 10, а днём всего 2–4 градуса ниже нуля. Возможны небольшие осадки преимущественно в виде мороси и ледяного дождя. В воскресенье днём — от минус 1 до плюс 1 градуса, мокрый снег.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Coulthard
"Превышает норму"? Кто-то в школе плохо учился? )))
Эльза 178 регион
Гражданский проспект - 20 град. Прогноз погоды не могут дать правдивым даже на 2 дня. В чем сложность?
Метеостанции, спутниковые данные, компы, специалисты с высшим образованием и правдивость прогнозов - НОЛЬ.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний