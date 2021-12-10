Под Оренбургом задержали троих предполагаемых убийц криминальных авторитетов. Они устраняли конкурентов взрывами

В Оренбургской области задержали троих подозреваемых в убийствах криминальных авторитетов, совершенных более десяти лет назад. В том числе в руки следствия попал предполагаемый лидер преступной группировки.



Как сообщает 10 декабря пресс-служба Следственного комитета, мужчинам уже предъявили обвинения. Следствие полагает, что в период с 2003 по 2008 год лидер сколотил группировку, чтобы убить ряд криминальных авторитетов Восточного Оренбуржья — он не поделил с ними сферы влияния.

