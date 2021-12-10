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Под Оренбургом задержали троих предполагаемых убийц криминальных авторитетов. Они устраняли конкурентов взрывами

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В Оренбургской области задержали троих подозреваемых в убийствах криминальных авторитетов, совершенных более десяти лет назад. В том числе в руки следствия попал предполагаемый лидер преступной группировки.

Как сообщает 10 декабря пресс-служба Следственного комитета, мужчинам уже предъявили обвинения. Следствие полагает, что в период с 2003 по 2008 год лидер сколотил группировку, чтобы убить ряд криминальных авторитетов Восточного Оренбуржья — он не поделил с ними сферы влияния.

Автор: Следственный комитет Российской Федерации

Мужчины устроили три нападения с использованием взрывных устройств и автоматического оружия. Двоих расстреляли из автомата Калашникова возле дома (причем один выжил после шести ранений благодаря медпомощи), а одного убили в подъезде выстрелом из короткоствольного оружия. Еще один план не сработал: рядом с машиной жертвы установили взрывное устройство, но автомобиль оказался бронированным.

«Задержание предполагаемого лидера преступной группы произведено на территории Московской области, при обыске в его жилище обнаружено запрещенное к свободному обороту автоматическое огнестрельное оружие», — добавляют в СК.

Главного обвиняют по статье об организации убийства, его помощников — по статьям о пособничестве покушению и убийству.

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Комментарии (2)

vamingo
ну да, чай не отравители оппозиции, вот тех нереально.
AndrewBarsik
В спокойные мирные 90-ые годы такого безобразия быть не могло.
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