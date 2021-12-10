FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-15°C/Завтра: -7
73.60р83.34р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

В центре Петербурга открылась обновлённая станция метро

7
Печать

В пятницу, 10 декабря, открыл двери вестибюль станции метро «Маяковская», расположенный на Невском проспекте в центре Петербурга.

Режим работы, по данным ГУП «Петербургский метрополитен», такой:

  • на вход — с 05:40 до 00:25;
  • на выход — с 05:40 до 00:45.

Капитальный ремонт в вестибюле занял меньше года. Станцию закрыли 9 января. За 11 месяцев были отремонтированы все три эскалатора, подключено новое освещение, восстановлена гидроизоляция тюбинговой обделки наклонного хода. «Фонтанка» показывала, как выглядела станция во время ремонта.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

vku79
07.12.21.в Москве ОТКРЫЛИ 10 СТАНЦИЙ МЕТРО!!! 10 КАРЛ. У нас одни разговоры и трёп.
мурзил
съездим в выходные посмотрим чего там намутили. А вообще тенденция ремонта станций вполне радует, долго только очень делают, сроки ремонтов нужно сокращать, а часть работ проводить не закрывая станцию. Не гоже, чтобы по году станция не работала.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний