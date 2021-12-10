В центре Петербурга открылась обновлённая станция метро

В пятницу, 10 декабря, открыл двери вестибюль станции метро «Маяковская», расположенный на Невском проспекте в центре Петербурга.
Режим работы, по данным ГУП «Петербургский метрополитен», такой:
- на вход — с 05:40 до 00:25;
- на выход — с 05:40 до 00:45.
Капитальный ремонт в вестибюле занял меньше года. Станцию закрыли 9 января. За 11 месяцев были отремонтированы все три эскалатора, подключено новое освещение, восстановлена гидроизоляция тюбинговой обделки наклонного хода. «Фонтанка» показывала, как выглядела станция во время ремонта.