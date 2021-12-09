Деньги есть, ищите. Москва отказала Смольному в реформе тарифов ОМС

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Как рассказывала «Фонтанка», еще в конце октября вице-губернатор Олег Эргашев обратился к петербургским депутатам Госдумы с просьбой лоббировать изменение формулы расчета «коэффициента дифференциации». От нее зависит размер субвенции — суммы, которая поступает из центра в регионы. В эпидемию коронавируса нагрузка на систему здравоохранения увеличилась, потребность в ее финансировании тоже, дефицит бюджета петербургского фонда ОМС по итогам года составит 11,7 млрд рублей, сообщил Олег Эргашев. А если продолжит расти официальная средняя зарплата в городе, то дефицит увеличится еще больше: в соответствии с указом президента, зарплата врачей должна составлять две средние по региону, медсестер — одну.



По действующей методике расчета 70 % оплаты за, например, удаление аппендицита, уходит в зарплатный фонд медучреждения, остальное — на лекарства, амортизацию оборудования, расходные материалы, питание. Петербургские власти и Терфонд ОМС еще в 2019 году предлагали федералам увеличить долю заработной платы до 80 % или 90 %. Тогда им отказали, потому что в системе ОМС зарплата медработников будет расти, а расходы на лечение пациентов — сокращаться. Теперь с этим же предложением от имени вице-губернатора Олега Эргашева в министерство здравоохранения и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) обратился депутат Госдумы Михаил Романов. И получил два одинаковых ответа — от министра здравоохранения Михаила Мурашко и председателя ФФОМС Елены Черняковой. В двух словах — «деньги у вас есть».

Минздрав и ФФОМС объясняют, что в изменении формулы заинтересованы только Петербург и Москва. В остальных субъектах РФ «получат обратный эффект и понесут существенные потери в размере субвенции и к снижению объема финансового обеспечения территориальной программы». Не нравится страховщикам и чиновникам из Москвы то, что это приведет к перераспределению субвенции в пользу регионов-доноров (Петербург и Москва), а это не соответствует принципам обязательного медицинского страхования.



Федеральные ведомства отказываются менять что-то в структуре оплаты медпомощи в Петербурге еще и потому, что, по их мнению, в городской системе здравоохранения есть резервы. На счетах медицинских организаций Петербурга на 1 ноября остатки составили 17,1 млрд рублей и увеличились по сравнению с началом года на 17,4 %. Они в 2,2 раза превышают ежемесячный размер субвенции, который город получает из ФФОМС (ежегодно — около 100 млрд рублей).

Петербургскому ТФОМС всегда пеняли, что тарифы на лечение пациентов в Петербурге всегда были более высокими, чем по России в среднем. Это возможность использовать более современные лекарства, оборудование, расходные материалы. Вероятно, и это стало еще одним поводом для призыва поискать денег «у себя», тем более что, по данным ФФОМС, стоимость медицинских услуг в Петербурге выросла в сравнении с запланированными на 2021 год. А объемы оказанной медицинской помощи никак не соответствуют запланированным: даже по неотложной и скорой они выполнены на 46,8 % и 67,1 % от плана, обращения в связи с заболеваниями сократились до 30,6 % от плана. А, например, число «профилактических мероприятий и посещений с иными целями» превысило плановые показатели на 41,6 %. Так что выполнение территориальной программы ОМС Петербурга в Минздраве называют несбалансированным.



Тем временем стационары Петербурга заполнены, чиновники федеральных ведомств сообщают, что на лечение ковида в них израсходована почти половина средств на оказание всей стационарной помощи (19,4 млрд рублей из 43,8 млрд рублей, 44 %). Средняя стоимость лечения пациентов с коронавирусом в петербургских стационарах составила 130 725,6 рубля и тоже превышает среднероссийский показатель на 26,4 % (103 425,9 рубля). При этом на 2021 год, в соответствии с распоряжениями правительства РФ, Петербургу выделено 8,6 млрд рублей на борьбу с коронавирусом, тогда как израсходовано, по данным Смольного, уже почти 20 млрд рублей.

Однако скоро Петербург все же получит дополнительное финансирование, правительство намерено добавить денег на борьбу с ковидом: планируется оценка потребности в дополнительном финансировании медицинской помощи, в том числе заболевшим и (или) с подозрением на заболевание ковидом на 11 месяцев 2021 года. Проект соответствующего распоряжения правительства РФ уже подготовлен и проходит установленную процедуру согласования.



Инна Егорова, «Фонтанка.ру»

