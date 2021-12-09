РФС: Гол игрока «Ростова» Комличенко в ворота «Зенита» засчитан ошибочно, Чистякова надо было удалять на 9-й минуте

В частности, ЭСК посчитал, что рефери зря не удалил защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова на 9-й минуте. По мнению комиссии, нарушение правил игры со стороны футболиста — это лишение соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч при назначении 11-метрового удара.

Департамент судейства и департамент инспектирования РФС обратились в Экспертно-судейскую комиссию с просьбой оценить ряд спорных решений судьи Алексея Матюнина в матче «Зенит» — «Ростов» (2:2), который прошел в Петербурге 3 декабря.

Кроме того, «Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить гол форварда «Ростова» Николая Комличенко на 25-й минуте матча, а также решение арбитра не назначать пенальти в ворота гостей на 80-й минуте.



Комиссия решила:



1. Судья ошибочно засчитал взятие ворот «Зенита» на 25-й минуте матча: перед голом Комличенко нарушил правила против защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого. Толчок был совершен в тот момент, когда мяч не находился на игровом расстоянии и игрок «Ростова» не имел зрительный контакт с мячом. Арбитру следовало остановить игру и назначить штрафной удар в пользу «Зенита».



2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ростова» на 80-й минуте матча: защитник гостей Максим Осипенко вел борьбу за позицию с Деяном Ловреном в своей штрафной с одновременным и обоюдным использованием рук. В подобных эпизодах арбитрам даны рекомендации продолжать игру.

