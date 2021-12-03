Фанаты ушли, а «Зенит» не додавил «Ростов». Каким был матч на «Газпром Арене», начавшийся как катастрофа

автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На первый домашний матч второго круга чемпионата Сергей Семак вышел со схемой в 4 защитника: Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос на флангах, Дмитрий Чистяков и Ярослав Ракицкий в центре (Михаил Кержаков в воротах). В полузащите: Вендел, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Малком и Клаудиньо; Артем Дзюба — единственный нападающий. Решение тренерского штаба вышло интересным: в запасе остались аж 3 легионера (Деян Ловрен, Сердар Азмун и Вильмар Барриос), что при нынешнем лимите на иностранцев — непозволительная роскошь.



До начала матча на «Газпром Арене» прошла акция, преисполненная окситоцином. Игроки «Зенита» вышли на построение со щенками из городских приютов, а диктор стадиона, актер театра «Балтийский дом» Константин Анисимов рассказал, где искать волонтеров, которые помогут подобрать бездомную собаку. Акция называлась «Собакам лучше дома», а партнером ее стала российская кинологическая федерация.



автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В составе «Зенита» на поле с первых минут вышли 3 футболиста, для которых встреча 17-го тура носила особенный характер. На берегах Дона как игрок состоялся Ерохин. Воспитанник пикалевского футбола Чистяков дорос до национальной сборной именно в «Ростове». Там же свой первый трофей — Кубок России — выиграл Дзюба.

«Ростов» уникальная команда даже по российским меркам: 4 тренера за первый круг. Начинали чемпионат гости с Валерием Карпиным, который затем возглавил сборную страну. Юрий Семин, пришедший на смену, быстро разобрался в ситуации и подал в отставку. Его временно сменил Заур Тедеев. И с 26 октября «Ростовом» руководит многолетний товарищ Курбана Бердыева, легендарный тренер вратарей и тактик Виталий Кафанов.



В изменении ли схемы было дело, но «Зенит» пропустил первым. Уже на 9 минуте швед Понтус Алмквист неожиданно легко на 4 шагах ушел от Чистякова, защитник «Зенита» пошел в необдуманный подкат. Как результат: желтая карточка от главного арбитра Алексея Матюнина и пенальти. Дмитрий Полоз, помучавшийся в «Зените» Роберто Манчини, был точен.

На 21 минуте Вираж напомнил свою позицию: футбол для фанатов, а не для тех, кто его охраняет. Естественно, это высказывание было связано со всероссийской фанатской акцией, спровоцированной задержанием болельщиков ЦСКА после игры предыдущего тура. В Петербурге организованные заранее болельщики сообщили, что планируют покинуть стадион на 60 минуте матча.

На 25 минуте «Ростов» забил второй: Николай Комличенко эффектно перебросил Кержакова. С трибун показалось, что голу предшествовали два нарушения. Сперва на Венделе, потом на Ракицком. Матюнин сразу показал на центр и оказался в недружелюбном кольце из игроков петербургского клуба. Вираж затянул про судью и пресловутое резиновое изделие. Матюнин своего мнения не изменил, а Ракицкому за откидку мяча показал желтую карточку: неспортивное поведение, и, увы, матч с «Динамо» в Москве украинский защитник пропустит из-за перебора предупреждений. Только после этого главный арбитр пошел смотреть эпизод самостоятельно. Решения он своего к общему удивлению все равно не изменил, и уже к середине первого тайма «Зенит оказался в ситуации, когда для победы нужно было забивать три мяча.



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«Зенит» решил не откладывать: на 30 минуте после скидки Кузяева Клаудиньо в одно касание прошил сетку ворот «Ростова». На 38 Ерохин должен был сравнивать счет, но не попал с двух метров в створ. К этому моменту в составе петербургского клуба состоялась первая замена: откровенно не попавшего в игру Чистякова заменил Ловрен.

В перерыве Семак пошел ва-банк: вместо Малкома и Ерохина на поле появились Барриос и Азмун. Взять три очка малой кровью явно не получилось. 19 890 зрителей, пришедшие на «Газпром Арену», в начале второго тайма наблюдали, как «Зенит» не забил дважды: сперва Ловрен, затем Клаудиньо. Игра стала предельно жесткой: ростовчане шли в стык до конца, Матюнин еле успевал показывать желтые карточки.

На 60 минуте фанаты, как и обещали, организованно покинули Вираж. Некоторые, заранее купившие билеты на центральные сектора, отправились досматривать футбол туда. Но на стадионе стало непривычно тихо.



«Фонтанка.ру»

Стадион взорвался на 67 минуте, когда после удара Караваева, мяч попал в руку кому-то из игроков «Ростова». Матюнин и в этот раз остался верен себе и сразу же показал на 11-метровую отметку. К мячу отправился Клаудиньо. Бразилец был точен и оформил дубль.



«Зенит» плотно обложил штрафную гостей, но мяч упорно не шел в ворота. Владение мячом выглядело вызывающе: 79% на 21% в пользу хозяев. За 11 минут до конца основного времени Андрей Мостовой заменил Кузяева. Полузащитнику прописали в поясницу сразу же.

Когда стало понятно, что с навесами на Дзюбу, похоже, не складывается под занавес Артема заменил Алексей Сутормин. Игроки «Ростова» аккуратно тянули время, охраняя драгоценную ничью. Сутормин сразу же получил желтую карточку, а болельщики вспомнили легендарную цитату Семака про судей «Не надо с этими козлами разговаривать». Кстати, прозвучала она после предыдущего бенефиса Матюнина в Петербурге — после матча «Ахмат» — «Зенит», в котором арбитр отменил два чистых гола в ворота гостей.

Уже в добавленное время прямо на линии штрафной срубили Клаудиньо. Команда Семака получила последний шанс. Удар Ракицкого пришелся в перекладину. Финальный свисток зафиксировал очень обидный счет: 2:2.

В последнем матче РПЛ 2021 года «Зенит» в гостях сыграет с главным преследователем — московским «Динамо».



Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

