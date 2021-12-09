Петербургский яблочник, выступавший против харрасмента, лишился партийного билета. Обнаженка на фоне соответствовала контексту

Партия «Яблоко» исключила из своих рядов муниципального депутата из Петербурга Филиппа Погорелова. Ему вменили поддержку сторонников «Умного голосования» и «травлю» экс-депутата Александра Кобринского, о любвеобильности которого выпустило расследование издание «Холод». Заседание бюро прошло в раскрепощенной обстановке — один из его участников забыл о включённой камере.



Запись заседания бюро сохранилась в YouTube. За исключение Погорелова высказывался петербургский депутат Борис Вишневский. Он отметил, что муниципал «создает обстановку нетерпимости и вражды в партии», утверждая, что яблочники борются с внутрипартийной оппозицией и сторонниками Алексея Навального, а также «осуществлял призыв организовать травлю одного из коллег». Кого именно, Вишневский не назвал, однако, по словам яблочников, с которыми поговорила «Фонтанка», из контекста было понятно, что речь идёт об Александре Кобринском. Год назад издание «Холод» выпустило текст, основанный на рассказах бывших студенток Кобринского (он работал в РГПУ имени Герцена) о том, как преподаватель звал их к себе домой и склонял к интиму. Спустя год Кобринский выиграл суд, оспорив несколько эпизодов из текста, журналистку «Холода» суд обязал заплатить яблочнику 300 тысяч рублей.

