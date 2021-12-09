ТАСС: Ведущего советника департамента Минобороны Александра Лопатина задержали за крупную взятку

Военные следователи задержали в Москве ведущего советника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина. Его заподозрили в получении крупной взятки.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Лопатин Александр Михайлович, который занимает должность ведущего советника управления департамента МО РФ по обеспечению государственного оборонного заказа. С ним проводятся оперативно-следственные действия, после которых следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения», — 9 декабря рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.
По сведениям собеседника агентства, Лопатину вменяют совершение преступления по шестой части 290-й статьи УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.
Как пишет информагентство, суд отправил Лопатина под домашний арест.