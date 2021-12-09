Роботы-античиперы и секрет российской медицины. Создатели «русской кибердеревни» выпустили ролик про кибербольницу

Бабушка, перепутавшая очереди и вставшая на чипирование вместо вакцинации, робот-«античипер» и секретные технологии российской медицины. Все это представила в новом видео команда YouTube-канала BirchPunk, на котором 9 декабря вышел ролик под названием «Кибербольница».



Согласно сюжету, в российский городок Астероидск приезжает иностранец Томас. Он должен посетить местную больницу, чтобы проверить, действительно ли там используют «эффективных наноботов», в которых он не очень-то верит.



В больнице жизнь идет своим чередом: там вакцинируют от коронавируса людей и чипируют роботов. Одного из них врачу даже приходится успокаивать («Чипирование абсолютно безопасно! Да не станете вы человеком!») и пояснять заморскому гостю: «Античипировальщики». Затем Томас узнает главный секрет работы местных медиков — но не будем нарушать интригу.