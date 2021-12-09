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Роботы-античиперы и секрет российской медицины. Создатели «русской кибердеревни» выпустили ролик про кибербольницу

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Бабушка, перепутавшая очереди и вставшая на чипирование вместо вакцинации, робот-«античипер» и секретные технологии российской медицины. Все это представила в новом видео команда YouTube-канала BirchPunk, на котором 9 декабря вышел ролик под названием «Кибербольница».

Согласно сюжету, в российский городок Астероидск приезжает иностранец Томас. Он должен посетить местную больницу, чтобы проверить, действительно ли там используют «эффективных наноботов», в которых он не очень-то верит.

В больнице жизнь идет своим чередом: там вакцинируют от коронавируса людей и чипируют роботов. Одного из них врачу даже приходится успокаивать («Чипирование абсолютно безопасно! Да не станете вы человеком!») и пояснять заморскому гостю: «Античипировальщики». Затем Томас узнает главный секрет работы местных медиков — но не будем нарушать интригу.

Автор: youtube.com/birchpunk

Создатели ролика уже успели прославиться серией видео про Россию в кибервселенной. В предыдущей серии речь шла о буднях полицейских, которым помогает робопес Мухтар.

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