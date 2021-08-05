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Создатели «русской кибердеревни» выпустили фильм про будни честной милиции и их робота Мухтара. В конце становится грустно

BirchPunk показали день из жизни российской кибермилиции

Новый ролик из вселенной BirchPunk с ироничными фантазиями о кибервозможностях России опубликован в Youtube 5 августа. В фильме под названием «Русская кибермилиция» показан день из жизни копов Старица-сити.

У милиционеров есть импульсный пистолет системы Макарова, внедорожник УАЗ, магнитные наручники, фрактальный тройник и робот-пёс Мухтар со встроенным детектором лжи, который, правда, иногда сбоит. Сюжет закручен вокруг поимки грабителя ювелирного магазина.

«В России самые добрые милиционеры. Мы уважаем права всех преступников, — говорит герой ролика в форме. — В России вы можете найти не только честную милицию, но и честных преступников».

Автор: Youtube.com | <a href="https://www.youtube.com/channel/UCiQo406SKypmtAQXIHdZ6mA" target="_blank" class="io-leave-page _">birchpunk</a>

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