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«Вернется в какой-то из четвергов». Концертный директор Моргенштерна заявил, что пошутил о скором возвращении рэпера в Россию

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Концертный директор Моргенштерна Владимир Шавгулидзе опроверг информацию о возвращении рэпера в Россию уже 9 декабря.

Телеканалу RT он пояснил, что шутил, когда говорил, что музыкант вернется уже в четверг. «Пообщались на тему того, что будет четверг, какой-то из четвергов. Это 100% произойдёт», — подчеркнул Шавгулидзе.

Ранее РИА Новости со ссылкой на него писало, что Моргенштерн якобы может вернуться уже сегодня. Сам рэпер в своем Instagram только написал: «Я на связи. Сегодня скажу». А в сети появился его трек «Домой», в котором он рассказывает о «побеге из России».

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Комментарии (5)

265055770
Просто не представляю, как я теперь тут буду жить без него!
VKuser12508018
Пусть остается и никогда не возвращается .Пусть осчастливит другую страну . Лицо в наколках видеть это жесть ,уголовник уголовником .
bebop
не надо возвращаться
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