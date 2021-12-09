«Вернется в какой-то из четвергов». Концертный директор Моргенштерна заявил, что пошутил о скором возвращении рэпера в Россию

Концертный директор Моргенштерна Владимир Шавгулидзе опроверг информацию о возвращении рэпера в Россию уже 9 декабря.



Телеканалу RT он пояснил, что шутил, когда говорил, что музыкант вернется уже в четверг. «Пообщались на тему того, что будет четверг, какой-то из четвергов. Это 100% произойдёт», — подчеркнул Шавгулидзе.



Ранее РИА Новости со ссылкой на него писало, что Моргенштерн якобы может вернуться уже сегодня. Сам рэпер в своем Instagram только написал: «Я на связи. Сегодня скажу». А в сети появился его трек «Домой», в котором он рассказывает о «побеге из России».

