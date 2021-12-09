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Вход на станцию «Кировский завод» ограничат из-за ремонта эскалатора

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В ближайшее время в петербургском метро временно изменится режим работы вестибюля станции «Кировский завод». Там будут ремонтировать эскалатор. Из-за этого с 13 декабря 2021-го по 2 марта 2022 года по рабочим дням с 17:00 до 18:40 вход в вестибюль будет ограничен.

Как сообщили 9 декабря в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», при необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничений. Это будет зависеть от фактического пассажиропотока.

Напомним, что рано утром в пятницу, 10 декабря, после капитального ремонта откроется для пассажиров вестибюль станции «Маяковская». Он не работал почти год.

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