Вход на станцию «Кировский завод» ограничат из-за ремонта эскалатора

В ближайшее время в петербургском метро временно изменится режим работы вестибюля станции «Кировский завод». Там будут ремонтировать эскалатор. Из-за этого с 13 декабря 2021-го по 2 марта 2022 года по рабочим дням с 17:00 до 18:40 вход в вестибюль будет ограничен.



Как сообщили 9 декабря в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», при необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничений. Это будет зависеть от фактического пассажиропотока.



Напомним, что рано утром в пятницу, 10 декабря, после капитального ремонта откроется для пассажиров вестибюль станции «Маяковская». Он не работал почти год.

