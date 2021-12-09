Вестибюль станции «Маяковская» откроется через сутки

Как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен» 9 декабря, на вход вестибюль начнет работать в 05:40 и закроется в 00:25. На выход станция будет работать с 05:40 до 00:45.



Вестибюль «Маяковской» был закрыт на капитальный ремонт 9 января. Во время капитального ремонта полностью восстановили гидроизоляцию тюбинговой обделки наклонного хода, старые водоотводящие зонты были заменены на новые. Также отремонтировали все три эскалатора. Их будет освещать новая система.



Как проходил ремонт — показывала «Фонтанка».

