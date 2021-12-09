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Вестибюль станции «Маяковская» откроется через сутки

Почти год шел ремонт наземного вестибюля станции метро «Маяковская». Завтра она откроет свои двери для пассажиров.

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Как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен» 9 декабря, на вход вестибюль начнет работать в 05:40 и закроется в 00:25. На выход станция будет работать с 05:40 до 00:45.

Вестибюль «Маяковской» был закрыт на капитальный ремонт 9 января. Во время капитального ремонта полностью восстановили гидроизоляцию тюбинговой обделки наклонного хода, старые водоотводящие зонты были заменены на новые. Также отремонтировали все три эскалатора. Их будет освещать новая система.

Как проходил ремонт — показывала «Фонтанка».

Заменили на «Маяковской» входные и выходные группы дверей. На них появилась тактильная разметка для слабовидящих.

В метрополитене уточнили, что теперь вход на «Маяковскую» осуществляется только с Невского проспекта, а выход — только на улицу Марата.

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Комментарии (6)

266142325
И на это потребовался целый год?
Tattiana
В Москве на днях к Новому году открыли 10 (ДЕСЯТЬ) новых станций метро!
А у нас - одну отремонтировали. Уряяяя!
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