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На МКС отправят белки «омикрона», чтобы вырастить кристаллы, которые помогут с подбором лекарств

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На Международной космической станции планируют вырастить кристаллы белков «омикрона». Это поможет подобрать лекарства от нового штамма коронавируса, сообщил 9 декабря соучредитель компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

«Эксперимент, который у нас запланирован на ближайшее время — это изучение структуры белков, к сожалению, хорошо известных уже в последние два года — это S-белок и RBD-белки шипа коронавируса. Как одна из целей и задач — это кристаллизовать эти белки в космосе для понимания их критичной структуры, в том числе для подбора лекарственных препаратов», — рассказал он на конгрессе молодых ученых в парке «Сириус» (цитата по «Интерфаксу»).

Для реализации этого плана на МКС отправят белки коронавируса, и потом в 3D-принтере вырастят кристаллы.

Ранее стало известно, что центр «Вектор» Роспотребнадзора получил биоматериалы людей, зараженных «омикроном». Предполагается, что исследования могут занять до двух месяцев.

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