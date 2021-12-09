На МКС отправят белки «омикрона», чтобы вырастить кристаллы, которые помогут с подбором лекарств

«Эксперимент, который у нас запланирован на ближайшее время — это изучение структуры белков, к сожалению, хорошо известных уже в последние два года — это S-белок и RBD-белки шипа коронавируса. Как одна из целей и задач — это кристаллизовать эти белки в космосе для понимания их критичной структуры, в том числе для подбора лекарственных препаратов», — рассказал он на конгрессе молодых ученых в парке «Сириус» (цитата по «Интерфаксу» ).

На Международной космической станции планируют вырастить кристаллы белков «омикрона». Это поможет подобрать лекарства от нового штамма коронавируса, сообщил 9 декабря соучредитель компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

Для реализации этого плана на МКС отправят белки коронавируса, и потом в 3D-принтере вырастят кристаллы.



Ранее стало известно, что центр «Вектор» Роспотребнадзора получил биоматериалы людей, зараженных «омикроном». Предполагается, что исследования могут занять до двух месяцев.

