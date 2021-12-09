Центр «Вектор» получил биоматериалы зараженных «омикроном». Исследования займут до двух месяцев

Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил биологические материалы людей, зараженных «омикроном». Исследования могут занять до двух месяцев, рассказали ТАСС 9 декабря в пресс-службе центра.



«В настоящее время проводится выделение вируса из биологического материала. Для проведения полного цикла исследований, включая определение трансмиссивности, патогенности и восприимчивости нового варианта к антителам от переболевших и привитых лиц, может потребоваться до двух месяцев», — говорится в сообщении.



Ранее в екатеринбургском «Векторе» рассказали, что симптоматически «омикрон» не особенно отличается от предыдущих штаммов коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анаа Попова заявила, что у ведомства пока нет данных о меньшей опасности нового штамма относительно других.

