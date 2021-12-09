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Путин: Засаживать за решетку человека под следствием часто не оправданно

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Для борьбы с нарушением прав заключенных необходимы системные меры. Об этом 9 декабря заявил Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Засаживать находящегося под следствием человека за решетку часто совершенно не оправданно, есть другие меры пресечения, которые должны работать. <...> Нужно внимательно с этим разобраться. И Следственный комитет как раз, центральный аппарат, контролирует и проводит следствие предварительное по вопросам, которые стали известны и которые сейчас рассматриваются в рамках возбужденных уголовных дел. Но здесь, конечно, я с вами согласен, нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли», — заявил Путин в ответ на вопрос члена СПЧ Евы Меркачевой.

Отметим, сегодня суд в Петербурге отправил под арест владельца «Рив Гош», экс-совладельца «Юлмарта» Августа Мейера, хотя его адвокат предлагал залог в 5 млн рублей.

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Комментарии (5)

pride
Так это он о своем будущем печется.
dimas062
Зато выгодно - засаживать или нет иногда очень больших денег стоит, на этом состояния делают.
Аппаратчик мокрой классификации
Человека - в данной ситуации нужно писать с прописной буквы! :)))
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