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Каждая золотая медаль сборной России на Олимпиаде в Токио обошлась бюджету в 70 млн рублей

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в интервью «Матч ТВ» 9 декабря рассказал о финансовых вложениях в подготовку российских спортсменов к Олимпиаде-2020.

«На олимпийском собрании сегодня обсуждались подведение итогов Токио-2020 и подготовка к Пекину-2022. По Токио — была признана успешной реализация этой программы, которая длилась пять лет», — сообщил, в частности, Поздняков.

По его словам, на подготовку наших спортсменов, а также на работу с олимпийским резервом и образовательную программу, большое количество антидопинговых мер было потрачено в общей сложности 1 млрд 400 млн рублей. «Наши спортсмены завоевали 71 медаль на Олимпиаде. Стоимость одной золотой медали — 70 млн рублей», — подчеркнул Поздняков.

Напомним, что помимо этого каждый российский медалист получил премии из федерального и муниципального бюджетов. Из федеральной казны за золотую медаль спортсмены получили по 4 миллиона рублей, за серебряную — 2,5 миллиона, за бронзовую — 1,7 миллиона.

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Комментарии (4)

pride
больше 5 млрд спустили на то, чтобы олимпийская сборная русскоговорящих граждан выступила в Токио.
Аппаратчик мокрой классификации
"сборной России на Олимпиаде в Токио" - вы, наверное, хотели написать "сборная из России"? :))
водитель автобуса
мне эти медали по барабану,получается от меня забрали в виде налогов и повышения цен,а им отдали
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