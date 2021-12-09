Каждая золотая медаль сборной России на Олимпиаде в Токио обошлась бюджету в 70 млн рублей

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в интервью «Матч ТВ» 9 декабря рассказал о финансовых вложениях в подготовку российских спортсменов к Олимпиаде-2020.



«На олимпийском собрании сегодня обсуждались подведение итогов Токио-2020 и подготовка к Пекину-2022. По Токио — была признана успешной реализация этой программы, которая длилась пять лет», — сообщил, в частности, Поздняков.



По его словам, на подготовку наших спортсменов, а также на работу с олимпийским резервом и образовательную программу, большое количество антидопинговых мер было потрачено в общей сложности 1 млрд 400 млн рублей. «Наши спортсмены завоевали 71 медаль на Олимпиаде. Стоимость одной золотой медали — 70 млн рублей», — подчеркнул Поздняков.