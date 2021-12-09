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Первый в Петербурге арлекин стал «видимым». У него появились дополнительные «глаза»

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С наступлением зимы живущая у Петропавловской крепости утка каменушка, или арлекин, сменила окрас. Об этом рассказывает 9 декабря зоолог Павел Глазков в своём паблике «Каждой твари по паре».

Летом и осенью каменушка имеет невзрачную серую окраску, выдаёт её только белое пятно на голове. А сейчас птица стала яркой, её хорошо видно в стае других уток. Белые пятна по бокам головы похожи на огромные глаза, которыми арлекин как будто смотрит на нас.

За всю историю наблюдения за птицами это первый случай появления каменушки не только в Петербурге, но и во всем нашем регионе. Зимует каменушка в водах Атлантики, а гнездится на Дальнем Востоке, в Сибири, Гренландии и в Северной Америке. А этот красавец живёт в нашем городе уже пятый год.

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Комментарии (2)

Милая +
Трудно даже поверить в реальность такой красоты. Спасибо!
Komarinsk2019
Ух ты, какой красавец! :)
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