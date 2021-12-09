Первый в Петербурге арлекин стал «видимым». У него появились дополнительные «глаза»

С наступлением зимы живущая у Петропавловской крепости утка каменушка, или арлекин, сменила окрас. Об этом рассказывает 9 декабря зоолог Павел Глазков в своём паблике «Каждой твари по паре».

Летом и осенью каменушка имеет невзрачную серую окраску, выдаёт её только белое пятно на голове. А сейчас птица стала яркой, её хорошо видно в стае других уток. Белые пятна по бокам головы похожи на огромные глаза, которыми арлекин как будто смотрит на нас.