Школу дзюдо имени тренера Путина в Петербурге вновь отдали строить КВС

В Петербурге подвели итоги конкурса на строительство многофункционального спортивного комплекса, который должен появиться почти за 2 млрд рублей, в границах парка Сахарова. Как сообщается на сайте госзакупок 9 декабря, победителем стало ООО «КВС».



Компания уже не в первый раз становится подрядчиком по этому контракту. Итоги подводили 10 ноября, однако в тот же день ФАС рассматривала жалобу жителя Калининского района, который указывал на недовольство горожан из-за возможного строительства в парке.

