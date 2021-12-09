Школу дзюдо имени тренера Путина в Петербурге вновь отдали строить КВС

В Петербурге подвели итоги конкурса на строительство многофункционального спортивного комплекса, который должен появиться почти за 2 млрд рублей, в границах парка Сахарова. Как сообщается на сайте госзакупок 9 декабря, победителем стало ООО «КВС».
Компания уже не в первый раз становится подрядчиком по этому контракту. Итоги подводили 10 ноября, однако в тот же день ФАС рассматривала жалобу жителя Калининского района, который указывал на недовольство горожан из-за возможного строительства в парке.
Антимонопольщики доводы посчитали необоснованными, но вместе с тем нашли нарушения в закупочной документации, которые касались критериев оценки заявок. Результаты позже были отменены, а процедура закупки запущена заново.
Земельный участок площадью 12 295 кв. м был выделен под строительство комплекса у перекрестка Лабораторной улицы и проспекта Маршала Блюхера еще в 2014 году. Позже стало известно, что в границах парка Сахарова построят спортивную школу дзюдо имени Анатолия Рахлина, который был тренером президента России Владимира Путина. Срок окончательной оплаты по контракту — декабрь 2023 года.