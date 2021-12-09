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Школу дзюдо имени тренера Путина в Петербурге вновь отдали строить КВС

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В Петербурге подвели итоги конкурса на строительство многофункционального спортивного комплекса, который должен появиться почти за 2 млрд рублей, в границах парка Сахарова. Как сообщается на сайте госзакупок 9 декабря, победителем стало ООО «КВС».

Компания уже не в первый раз становится подрядчиком по этому контракту. Итоги подводили 10 ноября, однако в тот же день ФАС рассматривала жалобу жителя Калининского района, который указывал на недовольство горожан из-за возможного строительства в парке.

Антимонопольщики доводы посчитали необоснованными, но вместе с тем нашли нарушения в закупочной документации, которые касались критериев оценки заявок. Результаты позже были отменены, а процедура закупки запущена заново.

Земельный участок площадью 12 295 кв. м был выделен под строительство комплекса у перекрестка Лабораторной улицы и проспекта Маршала Блюхера еще в 2014 году. Позже стало известно, что в границах парка Сахарова построят спортивную школу дзюдо имени Анатолия Рахлина, который был тренером президента России Владимира Путина. Срок окончательной оплаты по контракту — декабрь 2023 года.

Группа компаний «КВС» существует уже 18 лет. Это инвестиционно-строительный холдинг, эксперт в области жилищно-гражданского строительства, один из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В прошлом году выручка компании составила 221,6 млрд рублей. Общий объем госзаказа за 2020 год — 1,7 млрд рублей. В октябре заместитель генерального директора ГК Владимир Трекин был удостоен звания «Заслуженный строитель Российской Федерации». Награду ему вручал губернатор Петербурга Александр Беглов.

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Комментарии (1)

houspi
Школа так и будет называться: школа имени тренера Путина?
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