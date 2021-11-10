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Стало известно, кто в Петербурге построит школу дзюдо имени тренера Путина за 2 млрд рублей

Многофункциональный спортивный комплекс в границах парка Сахарова в Кировском районе Петербурга построит ООО «КВС». Итоги конкурса на сайте госзакупок были опубликованы 10 ноября.

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Заказчиком выступает Фонд капитального строительства и реконструкции, подведомственный городскому комитету по строительству. Контракт с начальной суммой в 1,9 млрд рублей был опубликован в начале октября. На конкурс также пришло ЗАО «Трест 101», которое не отступило от заявленной заказчиком суммы. Победитель снизил ее на 40 тысяч рублей. Срок окончательной оплаты по контракту — декабрь 2023 года.

Земельный участок площадью 12 295 кв. м был выделен под строительство комплекса у перекрестка Лабораторной улицы и проспекта Маршала Блюхера еще в 2014 году. Позже стало известно, что в границах парка Сахарова построят спортивную школу дзюдо имени Анатолия Рахлина, который был тренером президента России Владимира Путина. Проект в 2016 году был подготовлен «Студией 44» Никиты Явейна. Как заявляли в Смольном, им предусмотрен многофункциональный спортивный зал, 25-метровый плавательный бассейн, зал единоборств (дзюдо), залы фехтования и художественной гимнастики, тренажерный зал и стрелковый тир.

Группа компаний «КВС» — инвестиционно-строительный холдинг, эксперт в области жилищно-гражданского строительства, один из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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Комментарии (6)

***_555
Обязательно надо в парк залезть, бывших промзон же нет.
Денеб
Поправьте меня, если вру - тренер Путина в лихие 90-е с братками тесно работал.....
VF812
Я вот тоже сижу и думаю, кто на ком стоял и где. Две локации в Калининском районе и в шапке Кировский. Наконец эти войны закончатся.
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