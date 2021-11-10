Стало известно, кто в Петербурге построит школу дзюдо имени тренера Путина за 2 млрд рублей

Заказчиком выступает Фонд капитального строительства и реконструкции, подведомственный городскому комитету по строительству. Контракт с начальной суммой в 1,9 млрд рублей был опубликован в начале октября. На конкурс также пришло ЗАО «Трест 101», которое не отступило от заявленной заказчиком суммы. Победитель снизил ее на 40 тысяч рублей. Срок окончательной оплаты по контракту — декабрь 2023 года.



Земельный участок площадью 12 295 кв. м был выделен под строительство комплекса у перекрестка Лабораторной улицы и проспекта Маршала Блюхера еще в 2014 году. Позже стало известно, что в границах парка Сахарова построят спортивную школу дзюдо имени Анатолия Рахлина, который был тренером президента России Владимира Путина. Проект в 2016 году был подготовлен «Студией 44» Никиты Явейна. Как заявляли в Смольном, им предусмотрен многофункциональный спортивный зал, 25-метровый плавательный бассейн, зал единоборств (дзюдо), залы фехтования и художественной гимнастики, тренажерный зал и стрелковый тир.

