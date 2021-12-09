По делу о «мертвых душах» Госпиталя для ветеранов войн Петербурга осудили бывшего экономиста

В Петербурге виновной в хищениях признана бывший главный экономист Госпиталя для ветеранов войн Майя Лебзак. Уголовное дело о гиперпремиях и «мертвых душах» в крупнейшей ковид-больнице города возбудили после статьи «Фонтанки».
Приговор Майе Лебзак Невский райсуд Петербурга огласил 9 декабря. Судья Ольга Езунова сочла доказанным особо крупное хищение бюджетных средств фиктивным трудоустройством друзей и знакомых Лебзак с начислением им зарплат и премиальных.
Как уточняет прокуратура Петербурга, с октября 2018 года по октябрь 2020-го Лебзак похитила более 3 миллионов рублей, устроив в госпиталь двух человек.
Подсудимую приговорили к четырем годам условно с тем же испытательным сроком.
Лебзак возместила ущерб.
«Фонтанка» писала, что в списке на завышенное премирование за работу в отделе платных услуг фигурировали около полусотни одних и тех же фамилий сотрудников, в реальности не выполнявших обязанности.