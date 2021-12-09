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По делу о «мертвых душах» Госпиталя для ветеранов войн Петербурга осудили бывшего экономиста

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В Петербурге виновной в хищениях признана бывший главный экономист Госпиталя для ветеранов войн Майя Лебзак. Уголовное дело о гиперпремиях и «мертвых душах» в крупнейшей ковид-больнице города возбудили после статьи «Фонтанки».

Приговор Майе Лебзак Невский райсуд Петербурга огласил 9 декабря. Судья Ольга Езунова сочла доказанным особо крупное хищение бюджетных средств фиктивным трудоустройством друзей и знакомых Лебзак с начислением им зарплат и премиальных.

Как уточняет прокуратура Петербурга, с октября 2018 года по октябрь 2020-го Лебзак похитила более 3 миллионов рублей, устроив в госпиталь двух человек.

Подсудимую приговорили к четырем годам условно с тем же испытательным сроком.

Лебзак возместила ущерб.

«Фонтанка» писала, что в списке на завышенное премирование за работу в отделе платных услуг фигурировали около полусотни одних и тех же фамилий сотрудников, в реальности не выполнявших обязанности.

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Комментарии (2)

265984735
Почему-то не было сомнений в несуразной мягкости приговора. Своим – всё, как говорится.
Avs7153
Четыре года условно - это типа бокс по переписке?
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