После статьи «Фонтанки» СК возбудил дело о мёртвых душах в Госпитале для ветеранов войн

Майю Лебзак обвинили в особо крупном мошенничестве на сумму не менее 3,7 миллиона рублей, — стало известно «Фонтанке» 19 мая. Из фабулы уголовного дела следует, что начальник планово-экономического отдела госпиталя способствовала фиктивному оформлению не менее двух сотрудников из числа своих знакомых. Им начислялась зарплата, которой, как посчитал Следственный комитет, Лебзак распоряжалась единолично.
Деньги мнимому персоналу начисляли с октября 2018 года по сентябрь 2020-го. Одна из подставных сотрудниц, Надежда Ружинская, сообщала «Фонтанке», что фиктивное устройство ей предложил муж Майи Лебзак.
На имя Ружинской ежемесячно начисляли зарплату, в три-четыре раза превышающую оклад младшей медсестры, но сама Надежда ни копейки не получала.
По мнению следствия, через Ружинскую были похищены 1,9 миллиона рублей, через подставную санитарку Мальвину Гарцман — 1,8 миллиона. Женщины не имеют отношения к госпиталю и работают частными косметологами. Их связывает знакомство с Майей Лебзак.
По данным «Фонтанки», в схеме хищений могли участвовать более пятидесяти фиктивных и действующих сотрудников ГВВ, которым регулярно начислялись необоснованные премии из фонда коммерческих доходов учреждения.
Майя Лебзак осталась единственным фигурантом уголовного дела. Она признала вину и компенсировала госпиталю сумму, которая считается похищенной. Материалы переданы в Невский районный суд Петербурга, к рассмотрению дело еще не назначали.