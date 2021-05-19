После статьи «Фонтанки» СК возбудил дело о мёртвых душах в Госпитале для ветеранов войн

Деньги мнимому персоналу начисляли с октября 2018 года по сентябрь 2020-го. Одна из подставных сотрудниц, Надежда Ружинская, сообщала «Фонтанке», что фиктивное устройство ей предложил муж Майи Лебзак.

Майю Лебзак обвинили в особо крупном мошенничестве на сумму не менее 3,7 миллиона рублей, — стало известно «Фонтанке» 19 мая. Из фабулы уголовного дела следует, что начальник планово-экономического отдела госпиталя способствовала фиктивному оформлению не менее двух сотрудников из числа своих знакомых. Им начислялась зарплата, которой, как посчитал Следственный комитет, Лебзак распоряжалась единолично.

На имя Ружинской ежемесячно начисляли зарплату, в три-четыре раза превышающую оклад младшей медсестры, но сама Надежда ни копейки не получала.

По мнению следствия, через Ружинскую были похищены 1,9 миллиона рублей, через подставную санитарку Мальвину Гарцман — 1,8 миллиона. Женщины не имеют отношения к госпиталю и работают частными косметологами. Их связывает знакомство с Майей Лебзак.

По данным «Фонтанки», в схеме хищений могли участвовать более пятидесяти фиктивных и действующих сотрудников ГВВ, которым регулярно начислялись необоснованные премии из фонда коммерческих доходов учреждения.

Майя Лебзак осталась единственным фигурантом уголовного дела. Она признала вину и компенсировала госпиталю сумму, которая считается похищенной. Материалы переданы в Невский районный суд Петербурга, к рассмотрению дело еще не назначали.