FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +17
73.70р89.91р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
18
Печать

После статьи «Фонтанки» СК возбудил дело о мёртвых душах в Госпитале для ветеранов войн

В Госпитале для ветеранов войн Петербурга выявлены миллионные хищения

Бывший экономист Госпиталя для ветеранов войн Майя Лебзак обвинена в хищениях. По её протекции в главный ковид-стационар Петербурга устраивали мёртвых душ, о чём писала «Фонтанка».

Майю Лебзак обвинили в особо крупном мошенничестве на сумму не менее 3,7 миллиона рублей, — стало известно «Фонтанке» 19 мая. Из фабулы уголовного дела следует, что начальник планово-экономического отдела госпиталя способствовала фиктивному оформлению не менее двух сотрудников из числа своих знакомых. Им начислялась зарплата, которой, как посчитал Следственный комитет, Лебзак распоряжалась единолично.

Деньги мнимому персоналу начисляли с октября 2018 года по сентябрь 2020-го. Одна из подставных сотрудниц, Надежда Ружинская, сообщала «Фонтанке», что фиктивное устройство ей предложил муж Майи Лебзак.

На имя Ружинской ежемесячно начисляли зарплату, в три-четыре раза превышающую оклад младшей медсестры, но сама Надежда ни копейки не получала.

По мнению следствия, через Ружинскую были похищены 1,9 миллиона рублей, через подставную санитарку Мальвину Гарцман — 1,8 миллиона. Женщины не имеют отношения к госпиталю и работают частными косметологами. Их связывает знакомство с Майей Лебзак.

По данным «Фонтанки», в схеме хищений могли участвовать более пятидесяти фиктивных и действующих сотрудников ГВВ, которым регулярно начислялись необоснованные премии из фонда коммерческих доходов учреждения.

Майя Лебзак осталась единственным фигурантом уголовного дела. Она признала вину и компенсировала госпиталю сумму, которая считается похищенной. Материалы переданы в Невский районный суд Петербурга, к рассмотрению дело еще не назначали.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (18)

Батарейкин
Мальвина Гарцман - бугага!!!!!
WuhanRockCafe
Это мелочевка по сравнению с откатами на госзакупках, которые задумывались как гарантия от хищений, но получилось как всегда.
madam Kuku
Сожгла бы нафиг этот госпиталь!
Деда в феврале положили туда планово, он раз в полгода подлечивался, системки капали. Ветеран, 93 года.
Выписали домой через две недели больного, с температурой. Нам и в голову не могло придти, что могут выписать с ковидом. Увезли деда в реанимацию через три дня, потому что все хуже и хуже. Поражение легких 90%. Потом отказала почка и все, нет деда.Залечили. Так он еще и жену дома заразил, долго выкарабкивалась. Как можно так лечить? Как можно выписать больного человека, тем более,когда дома есть еще пенсионеры. Уроды вонючие!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний