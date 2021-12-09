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В Петербурге уже посреди дня на дорогах плотнее обычного, а Невский загружен на все десять баллов

Днем 9 декабря центр Петербурга встал в необычно плотных пробках. К вечеру снова ждут «девятку».

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По данным аналитического центра «Яндекс.Пробки», в 14 часов загруженность дорог Петербурга достигла 6 баллов. Это на 1 балл выше обычного показателя для этого времени в четверг. При этом практически все плотные заторы сосредоточены в центре города. Невский проспект в сторону Дворцовой площади оказался загружен на максимальные 10 баллов вместо обычных восьми, а Садовая улица между метро «Садовая» и набережной Мойки стоит в обе стороны.

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Потягаться с пробками в центре сейчас может только КАД. Там собрались крупные заторы в районе развязки с Мурманским шоссе: около 3 километров на внешнем кольце и почти 5 километров на внутреннем. Пользователи сервиса сообщают о ДТП.

По прогнозу аналитиков, с 15 часов пробки в Петербурге начнут расти и к 18 часам достигнут девяти баллов. Столько же в городе было накануне вечером.

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