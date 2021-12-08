В Петербурге 9 баллов, центр города — «бордовый», на КАД пробка 15 км

«Девятку» «Яндекс» зафиксировал около 18 часов. Это на 1 балл больше, чем обычно в это время в последние дни, и на 2 балла больше, чем бывает осенью и зимой в менее снежные периоды.
Самое плотное движение, судя по «Яндекс.Карте», в центре города, где много улиц окрашены бордовым цветом. На КАД несколько пробок, самая длинная — на внешнем кольце от Пулковского шоссе почти до Мурманского, около 15 километров. ЗСД стоит перед съездом на Богатырский проспект.
Вчера вечером в городе тоже было 9 баллов, вчера утром максимум составил 8 баллов, а сегодня утром — 7.