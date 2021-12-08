FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -13
74.14р83.71р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

В Петербурге 9 баллов, центр города — «бордовый», на КАД пробка 15 км

Загруженность дорог Петербурга вечером 8 декабря достигла 9 баллов.

1
Печать

«Девятку» «Яндекс» зафиксировал около 18 часов. Это на 1 балл больше, чем обычно в это время в последние дни, и на 2 балла больше, чем бывает осенью и зимой в менее снежные периоды.

ПоделитьсяПоделиться

Самое плотное движение, судя по «Яндекс.Карте», в центре города, где много улиц окрашены бордовым цветом. На КАД несколько пробок, самая длинная — на внешнем кольце от Пулковского шоссе почти до Мурманского, около 15 километров. ЗСД стоит перед съездом на Богатырский проспект.

ПоделитьсяПоделиться

Вчера вечером в городе тоже было 9 баллов, вчера утром максимум составил 8 баллов, а сегодня утром — 7.

По теме (16)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1