Трамвай у Володарского моста съехал с путей в сугроб

Примерно на 40 минут встали трамваи трёх маршрутов в Невском районе Петербурга из-за инцидента у Володарского моста во время утреннего часа пик 9 декабря.
Вагон сошёл с рельсов в районе пересечения Ивановской улицы и проспекта Обуховской Обороны, сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что из-за схода трамвайное движение прервалось с 8:49 до 9:28. На время работы аварийной службы маршруты
Утром на дорогах Петербурга пробки достигли 7 баллов, было довольно много ДТП.