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Трамвай у Володарского моста съехал с путей в сугроб

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Примерно на 40 минут встали трамваи трёх маршрутов в Невском районе Петербурга из-за инцидента у Володарского моста во время утреннего часа пик 9 декабря.

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Вагон сошёл с рельсов в районе пересечения Ивановской улицы и проспекта Обуховской Обороны, сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что из-за схода трамвайное движение прервалось с 8:49 до 9:28. На время работы аварийной службы маршруты №№ 7, 27, 39 были направлены по объездным трассам.

Утром на дорогах Петербурга пробки достигли 7 баллов, было довольно много ДТП.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (2)

Аппаратчик мокрой классификации
А вот не было бы сугроба - людёв бы подавил, окаянный! Считаю, главу комитета по благоустройству, а так-жэ главу Невского района необходимо наградить! :)))
kоt-obormot
Не трамвай, объедет!
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