Археологи изучили страшную смерть раба почти 2 тысячи лет назад

Как сообщает 9 декабря РИА Новости со ссылкой на Daily Mail, в 2017 году рядом с деревней археологи откопали скелет человека ростом 170 сантиметров и возрастом 25–35 лет, со вбитым в пятку железным гвоздём, рядом с ним — фрагменты деревянной конструкции. Радиоуглеродный анализ показал, что человек (предположительно, невольник) умер между 130 и 337 годами нашей эры, когда на территории современной Англии правили власти Римской империи.

На территории Англии тоже казнили людей через распятие. Такое открытие сделали учёные, исследовав останки раба, найденные в английской деревне Фенстантон в графстве Кембриджшир.

Учёные считают, что это первое свидетельство распятия человека на острове, где сейчас находится Великобритания. «По сути, это первый раз, когда мы нашли вещественные доказательства распятия во время археологических работ», — подчёркивает руководитель раскопок Дэвид Ингэм.



Обычно такая казнь ассоциируется с христианством, но в данном случае связи с религией не усматривается. Раб был распят, скорее всего, не на кресте, а на другой конструкции, состоящей, предположительно, из двух досок: к одной мужчину привязали, а к другой прибили. Гвоздь в пятке, вероятно, должен был не удерживать вес тела, а просто обездвижить человека. Других гвоздей не найдено.



Распятие считается основной формой смертной казни в Древнем Риме. Распинали врагов государства, пиратов, рабов и других преступников с низким социальным статусом. Так же казнили всех невольников рабовладельца, включая женщин и детей, если один из них убивал своего хозяина. Запретили распятие во времена Константина Великого (306–337 гг. н. э.).

