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Пусть мама придет. На острове Вайгач полярники следят за одиноким Умкой

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Одинокий детеныш белого медведя, которому нет еще и года, замечен полярниками на острове Вайгач в Северном Ледовитом океане. Об этом 9 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя природоохранных программ Научно-экспедиционного центра по изучению морских млекопитающих Виктора Никифорова.

«Второй день возле полярной станции имени Федорова на северной оконечности острова Вайгач находится 10–11-месячный одинокий белый медвежонок. Два дня, конечно, еще не тот срок, чтобы полностью исключить возвращение мамы-медведицы. У нас более чем десятилетние контакты с полярной станцией и есть возможность оперативно обмениваться информацией с полярниками. Продолжаем мониторить ситуацию с одиноким медвежонком», — сказал Никифоров.

Начальник станции Наталья Морозова отметила, что одиночного сеголетка они видят на Вайгаче впервые. Он иногда появляется у забора и выглядит потерянным.

Это уже четвертый одинокий белый медвежонок, обнаруженный в российской Арктике с начала осени. Детенышей находили в красноярском Диксоне, в чукотском селе Ванкарем и на берегу Колымского залива в Якутии.

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Комментарии (1)

Ostrovok
Молодец корреспондент! Знает старое доброе слово - сеголеток. Удачи малышу, пусть мама вернётся.
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