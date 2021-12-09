Пусть мама придет. На острове Вайгач полярники следят за одиноким Умкой

Одинокий детеныш белого медведя, которому нет еще и года, замечен полярниками на острове Вайгач в Северном Ледовитом океане. Об этом 9 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя природоохранных программ Научно-экспедиционного центра по изучению морских млекопитающих Виктора Никифорова.



«Второй день возле полярной станции имени Федорова на северной оконечности острова Вайгач находится 10–11-месячный одинокий белый медвежонок. Два дня, конечно, еще не тот срок, чтобы полностью исключить возвращение мамы-медведицы. У нас более чем десятилетние контакты с полярной станцией и есть возможность оперативно обмениваться информацией с полярниками. Продолжаем мониторить ситуацию с одиноким медвежонком», — сказал Никифоров.

