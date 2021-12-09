В Роспотребнадзоре назвали основные симптомы «омикрона»

Основными симптомами при заболевании штаммом коронавируса «омикрон» являются выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита. Об этом 9 декабря РИА Новости заявила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.



Она уточнила, что эти симптомы могут сопровождаться поражением легких и других органов, типичным для коронавируса. По словам Руженцовой, сейчас мало данных об особенностях «омикрона», но их должно стать больше в ближайшее время.

