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В Роспотребнадзоре назвали основные симптомы «омикрона»

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Основными симптомами при заболевании штаммом коронавируса «омикрон» являются выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита. Об этом 9 декабря РИА Новости заявила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она уточнила, что эти симптомы могут сопровождаться поражением легких и других органов, типичным для коронавируса. По словам Руженцовой, сейчас мало данных об особенностях «омикрона», но их должно стать больше в ближайшее время.

Ранее «Фонтанка» писала, что «омикрон» может вызывать сыпь у детей.

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Комментарии (11)

266413770
Два года назад любой врач назвал бы это симптомами сезонной ОРВИ.
Мистер Бин
"По словам Руженцовой, сейчас мало данных об особенностях «омикрона», но их должно стать больше в ближайшее время."

Ну и зачем бежать впереди паровоза? Сначала надо собрать как можно больше данных, провести серьёзные исследования особенностей нового штамма на базе большого количества заболевших омикроном, а уж потом публично озвучивать результаты и прогнозы.
mik70
Или надо привиться, чтоб повысить аппетит?
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