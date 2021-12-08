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Врач заявил, что «омикрон»-штамм может вызвать сыпь у детей

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У детей, заразившихся «омикрон»-штаммом коронавируса, может появиться сыпь. Об этом заявил врач Дэвид Ллойд в эфире британского телеканала Sky News.

Он отметил, что родителям следует обращать внимание на появление у детей таких симптомов, как усталость, головная боль, потеря аппетита и сыпь, пишет 8 декабря ТАСС. По его словам, ранее сыпь наблюдалась у небольшого числа заболевших COVID-19, теперь она проявляется примерно у 15% детей, инфицированных штаммом «омикрон».

Ранее «Фонтанка» писала, что ученые Университета Гонконга показали изображение штамма COVID-19 «омикрон», полученное с помощью электронного микроскопа.

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