Врач заявил, что «омикрон»-штамм может вызвать сыпь у детей

У детей, заразившихся «омикрон»-штаммом коронавируса, может появиться сыпь. Об этом заявил врач Дэвид Ллойд в эфире британского телеканала Sky News.
Он отметил, что родителям следует обращать внимание на появление у детей таких симптомов, как усталость, головная боль, потеря аппетита и сыпь, пишет 8 декабря ТАСС. По его словам, ранее сыпь наблюдалась у небольшого числа заболевших COVID-19, теперь она проявляется примерно у 15% детей, инфицированных штаммом «омикрон».
Ранее «Фонтанка» писала, что ученые Университета Гонконга показали изображение штамма COVID-19 «омикрон», полученное с помощью электронного микроскопа.