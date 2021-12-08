Ученые из Гонконга показали, как выглядит штамм «омикрон»

Университет Гонконга показал изображение штамма COVID-19 «омикрон», полученное с помощью электронного микроскопа. Об этом сообщается 8 декабря на сайте вуза.
Специалисты медицинского факультета опубликовали фотографии почечной клетки обезьяны после заражения новой разновидностью SARS-CoV-2. При низком увеличении видно повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы. На микрофотографии с большим увеличением ученые заметили агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.
Ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров предположил, что появление штамма коронавируса «омикрон» может означать, что наступает финальная стадия пандемии. По его словам, новая вариация заразнее предыдущих версий вируса, но вызывает болезнь в более легкой форме и не дает опасных поражений легких. Это может означать, что коронавирус переходит в категорию сезонных респираторных заболеваний.