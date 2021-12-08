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Ученые из Гонконга показали, как выглядит штамм «омикрон»

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Университет Гонконга показал изображение штамма COVID-19 «омикрон», полученное с помощью электронного микроскопа. Об этом сообщается 8 декабря на сайте вуза.

Специалисты медицинского факультета опубликовали фотографии почечной клетки обезьяны после заражения новой разновидностью SARS-CoV-2. При низком увеличении видно повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы. На микрофотографии с большим увеличением ученые заметили агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.

Фото: The University of Hong Kong
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Ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров предположил, что появление штамма коронавируса «омикрон» может означать, что наступает финальная стадия пандемии. По его словам, новая вариация заразнее предыдущих версий вируса, но вызывает болезнь в более легкой форме и не дает опасных поражений легких. Это может означать, что коронавирус переходит в категорию сезонных респираторных заболеваний.

Фото: The University of Hong Kong

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Комментарии (7)

266098315
Если коронавирус переходит в категорию сезонных респираторных заболеваний, то в эшелонах власти должна начаться паника.
Как теперь удерживать народ на коротком поводке?! Так недолго и власть потерять.
265859866
Необходимо наоборот "Омикрон" побыстрее запустить в популяцию, чтобы вытеснить смертоносную "Дельту". Но ковидобесы всех мастей предпочитают разжигать истерию, понимая, что их глумление над народами подходит к концу....
zlopopik
Какую-то крамольную мысль озвучил уважаемый профессор Никифоров, что, мол, вирус становится не смертельно опасным и перейдет в разряд сезонных респираторных заболеваний. А как же поголовная вакцинация, а как же куар-коды? ... Ждем обличительное заявление Гинзбурга о том, что главный инфекционист Федерального Медико-Биологического Агентства - безграмотный)).
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