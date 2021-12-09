Глава Роспотребнадзора рассказала, когда появляются новые мутации коронавируса

Новые значимые мутации коронавируса появляются, предположительно, раз в полгода. Об этом в ходе международной научно-практической конференции по вопросам противодействия COVID-19 и другим инфекционным заболеваниям 9 декабря заявила главный санитарный врач России Анна Попова.



«Мы на сегодняшний день видим, что вирус мутирует. <…> Если можно так осторожно предположить, такая значимая мутация с интервалом раз в полгода», — цитирует Попову ТАСС.



При этом, по словам главы Роспотребнадзора, в России сейчас продолжает преобладать штамм «дельта».

