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Глава Роспотребнадзора рассказала, когда появляются новые мутации коронавируса

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Новые значимые мутации коронавируса появляются, предположительно, раз в полгода. Об этом в ходе международной научно-практической конференции по вопросам противодействия COVID-19 и другим инфекционным заболеваниям 9 декабря заявила главный санитарный врач России Анна Попова.

«Мы на сегодняшний день видим, что вирус мутирует. <…> Если можно так осторожно предположить, такая значимая мутация с интервалом раз в полгода», — цитирует Попову ТАСС.

При этом, по словам главы Роспотребнадзора, в России сейчас продолжает преобладать штамм «дельта».

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что «омикрон» выявили уже в 57 странах, но «дельта» всё ещё доминирует в мире. В России новый штамм пока официально подтвердили у двух человек. В центре «Вектор» рассказали о симптомах «омикрона».

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Комментарии (3)

Modest_5e4ce41f7533b
Вчера в глубинах Амазонии бабочка седа не на тот цветок. Человечество еле выжило.
VKuser199962806
Учитывая, что день из бюджета , на "борьбу " с ковидом поступают сейчас раз в пол года, вполне удобно. Сподручнее воровать будет.
vader
В принципе это совпадает с идеями британского премьера о том, что раз в пол-года нужно делать по три укола. Пфайзер с Модерной уже одобрили.
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