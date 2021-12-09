Глава Роспотребнадзора рассказала, когда появляются новые мутации коронавируса

Новые значимые мутации коронавируса появляются, предположительно, раз в полгода. Об этом в ходе международной научно-практической конференции по вопросам противодействия COVID-19 и другим инфекционным заболеваниям 9 декабря заявила главный санитарный врач России Анна Попова.
«Мы на сегодняшний день видим, что вирус мутирует. <…> Если можно так осторожно предположить, такая значимая мутация с интервалом раз в полгода», — цитирует Попову ТАСС.
При этом, по словам главы Роспотребнадзора, в России сейчас продолжает преобладать штамм «дельта».
Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что «омикрон» выявили уже в 57 странах, но «дельта» всё ещё доминирует в мире. В России новый штамм пока официально подтвердили у двух человек. В центре «Вектор» рассказали о симптомах «омикрона».