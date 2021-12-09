На Петроградской стороне кусок фасада едва не убил человека. Спасла вредная привычка

Пришедшее потепление вновь спровоцировало падение штукатурки и лепнины с дореволюционных домов Петербурга. Так, на Петроградской стороне утром 9 декабря кусок фасада едва не упал на голову местному жителю.
Как рассказал «Фонтанке» петербуржец, которому по счастливой случайности удалось избежать госпитализации в 8 утра, инцидент произошел у дома
«Шёл гулять с собакой, перед выходом из арки остановился прикурить, пока искал зажигалку, часть фронтона прямо над аркой чебурахнулась на тротуар, в двух шагах впереди меня», — отметил чудом не пострадавший.
По данным портала «Наш Санкт-Петербург», доходный дом Софьи Мьюзер 1903 года постройки числится как здание, не прошедшее капитальный ремонт. В последний раз его фасадом занимались в 2007 году.