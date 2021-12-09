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На Петроградской стороне кусок фасада едва не убил человека. Спасла вредная привычка

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Пришедшее потепление вновь спровоцировало падение штукатурки и лепнины с дореволюционных домов Петербурга. Так, на Петроградской стороне утром 9 декабря кусок фасада едва не упал на голову местному жителю.

Как рассказал «Фонтанке» петербуржец, которому по счастливой случайности удалось избежать госпитализации в 8 утра, инцидент произошел у дома № 11 по улице Съезжинской.

Фото: twitter.com/Bozhido
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«Шёл гулять с собакой, перед выходом из арки остановился прикурить, пока искал зажигалку, часть фронтона прямо над аркой чебурахнулась на тротуар, в двух шагах впереди меня», — отметил чудом не пострадавший.

По данным портала «Наш Санкт-Петербург», доходный дом Софьи Мьюзер 1903 года постройки числится как здание, не прошедшее капитальный ремонт. В последний раз его фасадом занимались в 2007 году.

Фото: twitter.com/Bozhido

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Комментарии (11)

Abu-Denis
Валькины фасады валятся на петербуржцев. Помнится, программа преподносилась с большой помпой. Намазанная с 2005 по 2011 гг штукатурка и лепнина отваливается повсеместно.
vvivanov
Пора выдавать на вокзалах с маской - каску!
VKuser199962806
Ещё пару лет правления Беглова, и такое будем наблюдать ежедневно.
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