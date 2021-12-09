На Петроградской стороне кусок фасада едва не убил человека. Спасла вредная привычка

Пришедшее потепление вновь спровоцировало падение штукатурки и лепнины с дореволюционных домов Петербурга. Так, на Петроградской стороне утром 9 декабря кусок фасада едва не упал на голову местному жителю.



Как рассказал «Фонтанке» петербуржец, которому по счастливой случайности удалось избежать госпитализации в 8 утра, инцидент произошел у дома № 11 по улице Съезжинской.

