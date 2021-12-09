Генпрокуратура создала нормативную базу для конфискации криптовалюты

Генеральная прокуратура РФ разработала нормы, в соответствии с которыми предполагается арестовать и конфисковать полученную незаконно криптовалюту. Об этом сообщает 9 декабря РИА Новости со ссылкой на слова генпрокурора Игоря Краснова.



«Нами разработаны изменения в ряд нормативных правовых актов для того, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации», — заявил Краснов.



Генпрокуратура выступает за введение понятия «криптовалюта» в целях «единого и устойчивого правоприменения».

