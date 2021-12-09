Генпрокуратура создала нормативную базу для конфискации криптовалюты

Генеральная прокуратура РФ разработала нормы, в соответствии с которыми предполагается арестовать и конфисковать полученную незаконно криптовалюту. Об этом сообщает 9 декабря РИА Новости со ссылкой на слова генпрокурора Игоря Краснова.
«Нами разработаны изменения в ряд нормативных правовых актов для того, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации», — заявил Краснов.
Генпрокуратура выступает за введение понятия «криптовалюта» в целях «единого и устойчивого правоприменения».
«Несмотря на то, что судебная практика по уголовным делам идет по пути признания криптовалюты имуществом, то есть предметом взятки, всё-таки нельзя признать это достаточным обстоятельством для формирования единого и устойчивого правоприменения. Как полагаю, этому должно способствовать введение понятия криптовалют и иных виртуальных активов в уголовно-правовое пространство посредством закрепления соответствующих норм в законодательстве», — заявил генпрокурор.
Кроме того, он прокомментировал возможность введения цифрового рубля. Такая мера, как считают в прокуратуре, повысит прозрачность расчетов, снизит риск отмывания денег и коррупции.
«Одним из решений проблемы криминализации цифрового пространства в целом могло бы стать введение Банком России цифрового рубля в качестве новой дополнительной формы денег. Эту идею мы полностью поддерживаем. По такому пути сегодня идут многие страны. Главное преимущество цифровой валюты Центрального банка заключается в существенном повышении прозрачности расчетов, а, следовательно, снижении рисков коррупции и отмывания денег. Другими словами, сами по себе современные технологии предоставляют новые возможности для борьбы с имеющимися криминальными угрозами», — сказал Краснов.
Напомним, в Госдуме создаётся рабочая группа по вопросам легализации майнинга криптовалюты и обращения с ней. Председатель СКР Александр Бастрыкин в свою очередь предложил прописать в уголовном законодательстве возможность ареста криптоактивов.