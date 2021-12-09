FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-15°C/Завтра: -13
73.85р83.36р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Генпрокуратура создала нормативную базу для конфискации криптовалюты

5
Печать

Генеральная прокуратура РФ разработала нормы, в соответствии с которыми предполагается арестовать и конфисковать полученную незаконно криптовалюту. Об этом сообщает 9 декабря РИА Новости со ссылкой на слова генпрокурора Игоря Краснова.

«Нами разработаны изменения в ряд нормативных правовых актов для того, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации», — заявил Краснов.

Генпрокуратура выступает за введение понятия «криптовалюта» в целях «единого и устойчивого правоприменения».

«Несмотря на то, что судебная практика по уголовным делам идет по пути признания криптовалюты имуществом, то есть предметом взятки, всё-таки нельзя признать это достаточным обстоятельством для формирования единого и устойчивого правоприменения. Как полагаю, этому должно способствовать введение понятия криптовалют и иных виртуальных активов в уголовно-правовое пространство посредством закрепления соответствующих норм в законодательстве», — заявил генпрокурор.

Кроме того, он прокомментировал возможность введения цифрового рубля. Такая мера, как считают в прокуратуре, повысит прозрачность расчетов, снизит риск отмывания денег и коррупции.

«Одним из решений проблемы криминализации цифрового пространства в целом могло бы стать введение Банком России цифрового рубля в качестве новой дополнительной формы денег. Эту идею мы полностью поддерживаем. По такому пути сегодня идут многие страны. Главное преимущество цифровой валюты Центрального банка заключается в существенном повышении прозрачности расчетов, а, следовательно, снижении рисков коррупции и отмывания денег. Другими словами, сами по себе современные технологии предоставляют новые возможности для борьбы с имеющимися криминальными угрозами», — сказал Краснов.

Напомним, в Госдуме создаётся рабочая группа по вопросам легализации майнинга криптовалюты и обращения с ней. Председатель СКР Александр Бастрыкин в свою очередь предложил прописать в уголовном законодательстве возможность ареста криптоактивов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

***_555
В нормальном мире - развитие, в РФ - запреты.
Otkating
– Видишь суслика?
– Нет
– И я не вижу. А он есть.
А13579
Все перевели криптовалюту на родственников? Теперь можно узаконить «конфискацию».
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1