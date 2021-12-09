Бастрыкин предложил прописать в уголовном законодательстве возможность ареста криптоактивов

«Несмотря на установление рамочных правил, по-прежнему остаются серые зоны, без регулирования которых эффективное противодействие незаконным финансовым операциям с использованием цифровых финансовых активов и цифровой валюты уголовно-правовыми средствами затруднено. В частности, до настоящего времени не приняты дополнения в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, закрепляющие принадлежность цифровых валют к имуществу», — сказал Бастрыкин.

Председатель СКР Александр Бастрыкин предложил прописать в уголовном законодательстве возможность ареста и конфискации криптоактивов. Об этом глава ведомства сообщил « Российской газете » в интервью, опубликованном 9 декабря к Международному дню борьбы с коррупцией.

По его мнению, отсутствие необходимых норм может затруднять квалификацию таких деяний как хищение, взяточничество и финансирование терроризма. Вдобавок это создает неопределенность судебного рассмотрения уголовного дела, а отсутствие процессуального статуса таких активов препятствует наложению на них ареста и конфискации.



В случае подконтрольности государству лиц, оказывающих услуги, связанные с виртуальными активами, арест криптовалюты может быть осуществлен по аналогии с арестом денежных средств и ценных бумаг.

«Однако необходимо учитывать децентрализованный характер выпуска цифровой валюты, который не позволяет обеспечить полный контроль государства в этой сфере», — добавил глава СК.

В таких случаях, отметил он, в целях ареста криптоактивов требуется обеспечить возможность их перевода из-под контроля обвиняемых под контроль государства. В качестве примера Бастрыкин привел внедрение в уголовно-процессуальный закон норм, позволяющих суду предписывать лицу перевод криптоактивов на специальный государственный криптосчет до завершения судебного разбирательства.