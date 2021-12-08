Путин удивился стоимости поездки на космодром Восточный

«Разрешение так дорого стоит? Да ладно! За оформление бумаг берут 100 тыс.? <...> Но 100 тысяч — я не понимаю, за что. Я обязательно выясню это», — сказал Владимир Путин 8 декабря, его цитату приводит ТАСС .

На встрече главы государства с участниками Конгресса молодых ученых студент Московского физико-технического института Иван Утешев сообщил президенту, что стоимость такой активности составляет порядка 100 тысяч рублей. Большая часть суммы, отметил он, уходит не на билеты, а на бумаги для оформления разрешения. Такая недоступность отечественных научных центров, посетовал Утешев, мешает популяризации науки.

По словам президента, для развития космодрома и специального туризма необходимо достроить взлетно-посадочную полосу. «Там сложно достаточно добираться, из аэропорта «вертушками» лететь или на машине очень долго ехать. Я когда последний раз там был, не смог оттуда улететь на «вертушке» — погода испортилась, ехал всю ночь на машине. Реально всю ночь. Приехал под утро только на аэродром, в шесть утра», — поделился Путин.

Глава государства отметил, что хотя на Восточном с транспортной доступностью «пока сложно», проблемы являются временными. «Пусковая установка работает, под тяжелую технику [ракеты-носителя тяжелого класса] все делается, работа идет активно, полосу строят активно, так что построят — и все будет проще», — добавил он.

Между тем в Роскосмосе поспешили заверить, что стоимость туров отличается от названной студентом. Как сообщило РИА Новости, ссылаясь на представителя корпорации, реальная стоимость посещения Восточного составляет менее 10 тысяч рублей для взрослого и не более пяти тысяч рублей для ребенка.

