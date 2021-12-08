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Генеральный прокурор России предложил ограничить коррупционерам замену сроков на штрафы

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Ограничить применение судебных штрафов к мелким коррупционерам, освобождающих от уголовной ответственности, предлагает Генеральная прокуратура России. Об этом заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

Ведомство подготовило поправки в закон, чтобы «ограничить возможности рассмотрения судами в таком порядке» уголовных дел о коррупции.

«Решались правовые проблемы, в числе которых возможность применения института освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести с назначением судебного штрафа. В эту категорию попадает ряд коррупционных составов, что, на мой взгляд, вряд ли обоснованно с учетом сферы правоотношений, на которые они посягают», — сказал он в интервью РИА Новости 8 декабря.

Статью 76.2 УК России «Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа» ввели в 2016 году. Она предполагает, что человека, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, суд может освободить от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, если он возместил ущерб или другим способом загладил причиненный вред.

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Комментарии (5)

155752382
Нет, надо на каторжные работы с окладом в минимальную зарплату. Пока не отработают ущерб.
265856848
Рыбак рыбака издалека видит(((
ДуремарСПб.
Не хочет прокурорчик сидеть,видать много украл раз чем есть делиться с подельниками.)))
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