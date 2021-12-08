В Петербурге добровольцы ищут родственников неизвестного юноши, который не разговаривает

В Петербурге добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» обнаружили юношу, имя которого неизвестно. Как отметили в организации, он не разговаривает.



Как сообщили в объединении, на вид худощавому молодому человеку приблизительно 15–19 лет. С понедельника, 6 декабря, он находится в городской больнице.



Рост юноши — 160 сантиметров, у него темно-русые волосы и серые глаза.

