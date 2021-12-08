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Из-за прорыва трубы на Есенина мужчина получил ожог ног

Из-за прорыва трубы на улице Есенина, 17, в Петербурге пострадал местный житель. Он получил ожоги ног, его госпитализировали.

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Как сообщили в городском МЧС 8 декабря, горячая вода разлилась на 5 тысяч квадратных метров. К ликвидации аварии привлекли три единицы техники и 12 человек личного состава.

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«Фонтанка» писала, что улица Есенина и проспект Луначарского в Петербурге превратились в «кипящие реки». К месту происшествия подъехали теплоэнергетики. Ремонт трубопровода, по их расчетам, займет около 20 часов.

Для размещения местных жителей «Пассажиравтотранс» предоставил автобус. В ГУ МЧС «Фонтанке» пояснили, что запросили его, поскольку людям не обойти место разлива. В салоне они смогут дождаться устранения течи. Как только аварию локализуют, и проход станет безопасным, людей начнут пускать в дом.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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