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Использование воздуходувок возле домов в Петербурге запретят официально

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Правительство Петербурга подготовило проект изменений в правила благоустройства, которые запрещают использование воздуходувок возле жилых домов. Соответствующий проект постановления был опубликован 8 декабря на портале антикоррупционной экспертизы.

«При уборке придомовых территорий, территорий с усовершенствованным покрытием и территорий детских и спортивных площадок запрещается применение воздуходувных устройств с режимом работы на обдув», — гласит текст изменений.

О том, что возле домов из-за массовых жалоб стоит воздержаться от применения воздуходувок, еще в октябре в своем обращении к главам районных администраций говорил бывший председатель жилищного комитета Виктор Борщев. Через месяц к этой теме вернулся уже новый руководитель жилкома, Олег Зотов, который анонсировал соответствующие изменения в правила благоустройства.

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Комментарии (30)

Андрей Ник
А у коммунальщиков спросили,что быстрее,лучше и дешевле или слушают только яжматерей с пенсионерами?!
dragvs
Идиотизм полнейший. Листья убирают раз в год. А как же газонокосилки. И никого не беспокоит уничтожение газонов варварскими методами уборки листьев?
alexpv
да лучше вообще мусор не вывозить, грязь не убирать, листья пусть гниют, снег не чистить - тишина и благодать)
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