Использование воздуходувок возле домов в Петербурге запретят официально

Правительство Петербурга подготовило проект изменений в правила благоустройства, которые запрещают использование воздуходувок возле жилых домов. Соответствующий проект постановления был опубликован 8 декабря на портале антикоррупционной экспертизы.
«При уборке придомовых территорий, территорий с усовершенствованным покрытием и территорий детских и спортивных площадок запрещается применение воздуходувных устройств с режимом работы на обдув», — гласит текст изменений.
О том, что возле домов из-за массовых жалоб стоит воздержаться от применения воздуходувок, еще в октябре в своем обращении к главам районных администраций говорил бывший председатель жилищного комитета Виктор Борщев. Через месяц к этой теме вернулся уже новый руководитель жилкома, Олег Зотов, который анонсировал соответствующие изменения в правила благоустройства.