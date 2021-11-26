Смольный хочет запретить использование воздуходувок на придомовых территориях

В комитете на вопрос «Фонтанки» пояснили, что речь идет о запрете использовать воздуходувки при уборке придомовых территорий, территорий с усовершенствованным покрытием и территорий детских и спортивных площадок.

«Мы проанализировали обращения, поступающие по поводу использования воздуходувных устройств при уборке городских улиц. Чтобы не создавать дискомфорт жителям, мы подготовили проект о внесении изменений в правила благоустройства. Проектом предлагается запретить использование воздуходувных устройств», — написал чиновник.

Зотов добавил, что предложениям еще предстоит пройти все этапы согласований, и пообещал провести общественные обсуждения для обсуждения всех нюансов.



В середине ноября с предложением к Смольному ограничить время и место уборки с использованием этих устройств выступили депутаты Заксобрания. В рекомендательном порядке сотрудников ЖКС попросили работать с воздуходувками только с 10 утра до 17:00 и не использовать их на придомовых территориях.



В начале ноября под запрет попала уборка с помощью этих устройств листьев возле жилых домов — из-за многочисленных жалоб.

