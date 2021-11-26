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Смольный хочет запретить использование воздуходувок на придомовых территориях

Комитет по благоустройству Петербурга хочет скорректировать правила благоустройства, чтобы запретить использование при уборке ряда территорий воздуходувок. Об этом 26 ноября на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава комитета Олег Зотов.

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«Мы проанализировали обращения, поступающие по поводу использования воздуходувных устройств при уборке городских улиц. Чтобы не создавать дискомфорт жителям, мы подготовили проект о внесении изменений в правила благоустройства. Проектом предлагается запретить использование воздуходувных устройств», — написал чиновник.

В комитете на вопрос «Фонтанки» пояснили, что речь идет о запрете использовать воздуходувки при уборке придомовых территорий, территорий с усовершенствованным покрытием и территорий детских и спортивных площадок.

Зотов добавил, что предложениям еще предстоит пройти все этапы согласований, и пообещал провести общественные обсуждения для обсуждения всех нюансов.

В середине ноября с предложением к Смольному ограничить время и место уборки с использованием этих устройств выступили депутаты Заксобрания. В рекомендательном порядке сотрудников ЖКС попросили работать с воздуходувками только с 10 утра до 17:00 и не использовать их на придомовых территориях.

В начале ноября под запрет попала уборка с помощью этих устройств листьев возле жилых домов — из-за многочисленных жалоб.

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Комментарии (10)

alex78
Нашли проблему. Никого дятлы с перфораторами не достают? Этих бы лучше приструнили.
tannacat
Визжать как свиньи под окнами пусть запретит.
Воздуходувка раз в год гудит, а мерзкий визг каждый день с утра до вечера слушать приходится.
260965961
Везде воздуходувки и покосы газонов в парках надо запретить. Они разрушают среду обитания пешеходов.
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