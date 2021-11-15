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ЗакС попросил Смольный ограничить время и место работы воздуходувок

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Депутаты Заксобрания Петербурга обратились к Смольному с просьбой ограничить время и место работы воздуходувок, на шум и пыль от которых регулярно жалуются горожане, передает 15 ноября корреспондент «Фонтанки» с заседания парламентской комиссии по городскому хозяйству. Стороны договорились пока ограничиться рекомендациями.

Управляющим компаниям и работникам жилищно-коммунальной сферы будет рекомендовано проводить уборку с помощью воздуходувок только с 10 утра до 17:00 вечера и не использовать эти устройства на внутриквартальных территориях, около детских садов и школ.

Замглавы комитета по благоустройству Оксана Гусева на заседании пояснила, что воздуходувки применяются исключительно в труднодоступных местах, где невозможно провести уборку с помощью граблей и подчеркнула, что не поддерживает полный запрет на использование этого оборудования.

Депутат Александр Ходосок констатировал, что соблюдение норматива по шуму в данном случае не решает проблемы, так как устройства, согласно документации производителей, создают шум на уровне 15–20 децибел — это ниже допустимых границ. Но по факту их работа доставляет горожанам неудобства. Не только шумом, но также и выхлопами от сгорания бензина и поднимаемой пылью.

Ранее в Петербурге из-за массовых жалоб на воздуходувы запретили их использование при уборке придомовой территории.

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Комментарии (2)

spb7771250
Честно говоря, детский сад, если сами не могут и не умеют, пусть позовут меня, безвозмездно помогу написать регламент по уборке дворов и прилегающих территорий для г. Санкт-Петербурга.
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