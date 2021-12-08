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После прогулки «Фонтанки» коммунальщики расчистили тротуар Пулковского шоссе от снежных завалов

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Коммунальные службы расчистили пешеходную зону на Пулковском шоссе вдоль обсерватории, где накануне «Фонтанка» провела тест-драйв сугробов. Об этом редакции 8 декабря сообщил читатель, который накануне пожаловался на невозможность дойти до остановки общественного транспорта.

Местные жители дополнили картину освобождения тротуара от снега и льда деталями: в ночь с 7 на 8 декабря на участке вдоль Пулковского шоссе наблюдали значительное количество работников ЖКХ и техники, «снег вывозился КАМАЗами».

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Днем 7 декабря в редакцию обратился пожилой читатель, который пожаловался на невозможность дойти до остановки автобуса около Пулковской обсерватории, так как пешеходная зона была завалена кучами снега и льда. «Фонтанка» отправилась проверить, правда ли маршрут настолько затруднителен, и по итогам теста не рекомендовала пожилым и людям с детьми идти к остановке этим путем. Как это было, смотрите на видео.

В комитете по благоустройству в ответ на запрос редакции пообещали, что коммунальщики расчистят тротуар, что и было сделано.

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Комментарии (1)

AP-SPb
Фонтанка, вы лучше по Центру прогуляйтесь - Гороховая, Каменный мост, Казанская, канал Грибоедова... А то позорище, лицо города называется! Да и вам так далеко ходить не надо будет...
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