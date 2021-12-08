После прогулки «Фонтанки» коммунальщики расчистили тротуар Пулковского шоссе от снежных завалов

Коммунальные службы расчистили пешеходную зону на Пулковском шоссе вдоль обсерватории, где накануне «Фонтанка» провела тест-драйв сугробов. Об этом редакции 8 декабря сообщил читатель, который накануне пожаловался на невозможность дойти до остановки общественного транспорта.
Местные жители дополнили картину освобождения тротуара от снега и льда деталями: в ночь с 7 на 8 декабря на участке вдоль Пулковского шоссе наблюдали значительное количество работников ЖКХ и техники, «снег вывозился КАМАЗами».
Днем 7 декабря в редакцию обратился пожилой читатель, который пожаловался на невозможность дойти до остановки автобуса около Пулковской обсерватории, так как пешеходная зона была завалена кучами снега и льда. «Фонтанка» отправилась проверить, правда ли маршрут настолько затруднителен, и по итогам теста не рекомендовала пожилым и людям с детьми идти к остановке этим путем. Как это было, смотрите на видео.
В комитете по благоустройству в ответ на запрос редакции пообещали, что коммунальщики расчистят тротуар, что и было сделано.